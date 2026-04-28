Obec Zuberec opravuje po 20 rokoch amfiteáter na poľane Brestová
Autor TASR
Zuberec 28. apríla (TASR) - Zuberec opravuje po 20 rokoch amfiteáter na poľane Brestová. Na projekt získala obec príspevok vo výške 89.027,42 eura z výzvy vyhlásenej Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, zameranej na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2025.
Práce na stavebných úpravách napredujú podľa plánu. „Čaká nás ešte veľa práce, ale tešíme sa, že tohtoročný 50. ročník Podroháčskych folklórnych slávností privíta účinkujúcich a návštevníkov na amfiteátri v opravenom šate,“ spresnili z obce.
Počas troch jubilejných dní od 7. do 9. augusta prinesú Podroháčske folklórne slávnosti vystúpenia folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb, sólistov či ukážky remeselníkov v duchu ľudovej kultúry. Slávnosti sú koncipované ako trojdňový medzinárodný folklórny festival, ktorého základ tvorí prezentácia ľudovej kultúry.
