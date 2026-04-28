Utorok 28. apríl 2026
Obec Zuberec opravuje po 20 rokoch amfiteáter na poľane Brestová

.
Na snímke Múzeum oravskej dediny v obci Zuberec. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Práce na stavebných úpravách napredujú podľa plánu.

Autor TASR
Zuberec 28. apríla (TASR) - Zuberec opravuje po 20 rokoch amfiteáter na poľane Brestová. Na projekt získala obec príspevok vo výške 89.027,42 eura z výzvy vyhlásenej Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, zameranej na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2025.

Práce na stavebných úpravách napredujú podľa plánu. „Čaká nás ešte veľa práce, ale tešíme sa, že tohtoročný 50. ročník Podroháčskych folklórnych slávností privíta účinkujúcich a návštevníkov na amfiteátri v opravenom šate,“ spresnili z obce.

Počas troch jubilejných dní od 7. do 9. augusta prinesú Podroháčske folklórne slávnosti vystúpenia folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb, sólistov či ukážky remeselníkov v duchu ľudovej kultúry. Slávnosti sú koncipované ako trojdňový medzinárodný folklórny festival, ktorého základ tvorí prezentácia ľudovej kultúry.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo