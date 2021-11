Obec Zvolenská Slatina pripravuje vydanie svojej prvej monografie

Zvolenská Slatina 22. novembra (TASR) – Prvú monografiu plánuje vydať jedna z najväčších obcí na Podpoľaní Zvolenská Slatina. Dedina s viac ako 2800 obyvateľmi vyzvala svojich občanov, ale aj rodákov, ktorí sú roztrúsení po celom Slovensku i v zahraničí, aby prispeli materiálmi a dokumentmi zachytávajúcimi dôležité historické udalosti, ktoré sa v obci v minulosti odohrali.



„Spracovať a vydať takúto publikáciu je veľmi náročný proces, preto obec oslovila externú spoločnosť, ktorá v súlade so zmluvou zabezpečí literárny, terénny, archívny výskum, spracuje získané podklady, pripraví koncepciu a spracuje jednotlivé kapitoly a prílohy,“ uviedla starostka Mária Klimentová.



Súčinnosť s obcou pri získavaní podkladov a príloh je však nevyhnutná. „Nejaké materiály má obec zozbierané, no zďaleka nezachytávajú všetky oblasti života našej obce. Preto prosíme celú širokú verejnosť, všetkých našich obyvateľov i podnikateľské subjekty, aby sa do procesu tvorby monografie obce zapojili. V prípade, že disponujú dokumentáciou, ktorá zachytáva dôležité historické udalosti, ktoré sa v obci v minulosti odohrali, aby ich kópie poskytli obecnému úradu. Poslúžia ako podklady pre tvorbu monografie a touto formou budú zviditeľnené pre všetkých, ktorí v obci žijú, ale najmä tu zostanú zadokumentované pre tých, ktorí prídu po nás,“ pripomenula.