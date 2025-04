Obecnú knižnicu vo Veľkej Lehote po viac ako 20 rokoch obnovili

Veľká Lehota 5. apríla (TASR) - Verejnosti, žiakom, ale aj návštevníkom kultúrnych a spoločenských podujatí slúži obecná knižnica vo Veľkej Lehote v okrese Žarnovica, ktorú sa miestnej samospráve podarilo obnoviť po viac ako 20 rokoch. Vďaka obecným aj grantovým prostriedkom má teraz nové atraktívne vybavenie.



Ako pre TASR priblížila ekonómka obce Katarína Mániková, knižnica bola kedysi situovaná v priestoroch kultúrneho domu, ktorého strecha sa však pod ťarchou snehu zrútila. Preto knihy pred rokmi premiestnili do miestnej základnej školy a v jej podkroví vytvorili školskú knižnicu prístupnú pre verejnosť.



Po rokoch však škola tieto priestory potrebovala pre výučbu a keďže obec nechcela viac ako 3500 kníh vyhodiť, zriadila obecnú knižnicu v priestoroch multifunkčného spoločensko-kultúrneho centra, ktoré bolo postavené v roku 2009 na mieste bývalého kultúrneho domu.



„Zriadili sme online katalóg a naši miestni stolári nám spravili na mieru regály,“ priblížila Mániková. Do knižnice s čitárňou zakúpili aj 25 kusov sedacích vakov a taburetiek. Vlani prispel na nové atraktívne vybavenie knižnice aj Fond na podporu umenia, a to sumou 2050 eur, obec z vlastných zdrojov prispela sumou 550 eur.



V súčasnosti sa knižnicu snažia v obci dostať opäť do povedomia návštevníkov. Organizujú besedy, verejné čítania a využívajú ju aj počas kultúrnych podujatí, ktoré v obci organizujú. „Do knižnice tiež často chodia žiaci z materskej a základnej školy. Ak nejde v škole elektrina alebo majú testovanie, tak si presunú vyučovanie k nám na úrad,“ priblížila Mániková.



Obec sa tiež zapojila do projektu regionálnej Knižnice J. Kollára z Kremnice „Putovná knižnica“, aby mohla čitateľom prinášať nové tituly aj od nových autorov.