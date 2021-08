Obecný sociálny podnik v Suchej nad Parnou plánuje rozšíriť činnosť

Suchá nad Parnou 14. augusta (TASR) – Obec Suchá nad Parnou pri Trnave stavila pri úvahách, ako dlhodobo zabezpečiť predovšetkým stavebné služby pre samosprávu i obyvateľov, na vytvorenie vlastného obecného podniku. V júni tohto roka ho po ročnom fungovaní pretransformovala na sociálny podnik so zámerom rozšíriť činnosť a dať pracovné príležitosti ľuďom so zdravotným postihnutím. Podľa starostu Martina Glončáka popri už rozbehnutej stavebnej činnosti by chceli pôsobiť aj v gastre, službách pre domácnosti, prípadne aj v poľnohospodárstve či krajčírskych službách. Teraz hľadajú vhodných zamestnancov.



Služby Suchá nad Parnou, s. r. o., v priebehu roka od svojho vzniku stihli na objednávku v obci porobiť mnoho. „Vlani v auguste začali položením novej podlahy v obecnej knižnici, zrekonštruovali javisko a hľadisko v kultúrnom dome, osadili pri základnej škole lodný kontajner na ukladanie športového náčinia a opravili strechu školskej budovy, vymenili okná na dome služieb. V dome kultúry za nimi zostala aj obnovená kuchyňa so zázemím, opravené sociálne zariadenia so šatňami a naposledy to boli práce na tribúne športového areálu,“ vymenoval starosta. Začali s pretváraním podzemných priestorov domu kultúry na posilňovňu, ktorú by radi cez zimu dokončili a podnik by ju mohol prevádzkovať.



„Aktuálne pracujeme v športovom areáli a robíme v škole stavebnú prípravu na umiestnenie dočasnej kontajnerovej triedy, ktorú budeme od septembra z dôvodu nedostatočnej kapacity musieť otvoriť. Do konca roka by sme chceli zatepliť budovu domu služieb a vybudovať zberný dvor," doplnil starosta.



„Máme predstavu, že v spomenutej novej kuchyni by sme v rámci obecného podniku mohli zamestnať niekoľkých znevýhodnených pracovníkov. Mohli by napríklad pripravovať obedy pre našich seniorov a podobne,“ povedal Glončák o zámeroch. Služby do domácnosti by mali ponúkať upratovanie domácností napríklad starších ľudí, starosta verí, že nájdu dostatok záujemcov, ktorých táto práca zaujme, a na druhej strane aj odbyt na poskytované služby. „Naša obec vlastní poľnohospodárske pozemky, ktoré sú v prenájme. Rozmýšľame, že by sme niektoré vzali späť a zriadili si obecnú poľnohospodársku výrobu,“ doplnil starosta.



Založenie sociálneho podniku, na ktorý dostáva obec dotácie, bolo podľa neho správnym a perspektívnym krokom, hoci bolo náročné ho rozbehnúť. „V našom okolí sú len jedna či dve obce, ktoré sa do toho pustili,“ opísal. Podľa štatútu všetok zisk vkladajú opäť do rozvoja spoločnosti. Činnosť je pod drobnohľadom obecných poslancov, ktorí sú aj v dozornej rade.