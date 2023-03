Obecný úrad v Janovej Lehote rekonštruujú, cieľom je úspora energií

Janova Lehota 23. marca (TASR) – V obci Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom sa v marci začala rekonštrukcia budovy obecného úradu za vyše 300.000 eur. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu a úspora nákladov na energie. Pre TASR to uviedla starostka obce Božena Kováčová.



Budova v centre obce, v ktorej samospráva sídli, má široké využitie. Jej súčasťou sú aj sála kultúrneho domu, sobášna sieň, zasadacia miestnosť či obecná knižnica. O jej komplexnú rekonštrukciu sa obec pokúšala už vyše desaťročie.



"Už trinásť rokov sme žiadali Environmentálny fond o riešenie nášho kultúrneho domu a obecného úradu. Až minulý rok nám prišlo oznámenie, že nám žiadosť vo výške viac ako 300.000 eur bola schválená," priblížila starostka. Ako dodala, samotné práce by mali byť dokončené uprostred leta.



"Predmetom projektu je nielen zateplenie celej fasády, ale aj zateplenie strechy, výmena vykurovacieho telesa, fotovoltika a výmena kazetového stropu v sále kultúrneho domu, kde bol obrovský únik tepla," vymenovala Kováčová. Od realizácie projektu si samospráva sľubuje značnú úsporu nákladov na energie, spotreba v objekte by sa mala znížiť takmer o 45 percent.



Samospráva získanie financií na rekonštrukciu obecného úradu s kultúrnym domom v čase energetickej krízy víta. V obci prevádzkuje i školu či zariadenie sociálnych služieb so 71 klientmi. Najväčšie problémy v súvislosti s vysokými cenami energií má však pri verejnom osvetlení, ktoré nechce obmedzovať na úkor bezpečnosti občanov. "Oslovili sme preto firmu, ktorá nám robí passport verejného osvetlenia, a začneme s opätovnou rekonštrukciou či výmenou svietidiel s rôznou intenzitou svietenia," skonštatovala starostka.