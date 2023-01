Obedy v petržalských školách zdraželi, rodičia si priplatia

Bratislava 11. januára (TASR) - Obedy v školách bratislavskej Petržalky zdraželi. Rodičia žiakov si priplatia. Informuje o tom petržalská samospráva na svojom webe s tým, že stravné museli zvýšiť pre vyššie ceny potravín, drahšiu réžiu kuchýň vrátane energií.



"V priemere na 20 pracovných dní v mesiaci budú pri stravovaní v našich jedálňach musieť petržalskí rodičia siahnuť do vrecka o asi 20 eur hlbšie," uviedla mestská časť.



Kým do konca roka 2022 boli ceny potravín v petržalských 11 základných a 27 materských školách určované tretím finančným pásmom, po novom bola samospráva nútená prejsť do piateho, najvyššieho možného finančného pásma. "Rozhodnutiu predchádzala aj odborná diskusia s vedúcimi našich školských jedální, ktorí avizovali, že za nezmenených podmienok nedokážu stravu v roku 2023 pripraviť," podotkli z miestneho úradu.



Zvýšenie poplatku bolo podľa samosprávy nevyhnutným krokom, ktorý reflektuje na mieru inflácie a cenové relácie základných potravín v regióne Bratislavy. Prihliadalo sa najmä na kvalitu potravín a aj ich preferovaný odber od lokálnych dodávateľov.



"Vieme, že je to nepopulárne riešenie. Je však potrebné si uvedomiť, že rozhodnutím vlády samosprávy prišli o stovky miliónov eur, ktorými by inak mohli aj takéto zdražovanie aspoň sčasti dotovať," uviedol petržalský starosta Ján Hrčka.



Najľudnatejšie sídlisko na Slovensku podľa jeho slov nie je jediné, ktoré k zvýšeniu príspevku na stravu muselo pristúpiť. "Deje sa to naprieč Slovenskom a naprieč hlavným mestom, ktoré je vzhľadom na najvyššie životné náklady rastom cien zasiahnuté najvýraznejšie," podotkol.