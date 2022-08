Obete banských nešťastí v Handlovej pripomenie Deň bielych ruží

Handlová 5. augusta (TASR) - Verejnosť bude v Handlovej 10. augusta spomínať na obete banských nešťastí. Deň bielych ruží reaguje na najväčšiu tragédiu v histórii baníctva na Slovensku, keď pri výbuchu v handlovskej bani 10. augusta 2009 zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov.



"Každoročne si tento pamätný deň v Handlovej pripomínajú zástupcovia mesta, ústavní činitelia, predstavitelia samospráv, inštitúcií a verejnosť. V tomto roku to bude po 13. raz, pričom prvýkrát odvtedy, ako sa do handlovskej bane nefára," uviedla hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Obete baní si hneď ráno pripomenie delegácia Hornonitrianskych baní Prievidza spolu so záchranármi položením vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne a neskôr i k pamätníku na Ulici 29. augusta. Na Kostole sv. Kataríny sa o 9.30 h rozozvučia na päť minút zvony ako spomienka na posledné spojenie s baníkmi v podzemí. "Počas celého dňa môžu pozostalí, verejnosť, delegácie položiť k pamätníku na Ulici 29. augusta bielu ružu. Večer o 18.00 h sa bude konať stretnutie pri pamätníku za účasti ústavných činiteľov, vedenia mesta a ďalších delegácií, členov Handlovského baníckeho spolku a verejnosti," doplnila Paulínyová.



Pamätník baníkov na Ulici 29. augusta v Handlovej si ľudia spontánne vybrali v roku 2009 ako miesto piety a spomienky. Položením bielej ruže vzdávajú úctu baníkom aj z iných miest, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania v baniach na celom Slovensku. "Pre mesto je vzácne, že banícke spolky a cechy na území Slovenska tento symbol prijali a v rôznych kútoch baníckych miest sú banícke pamätníky ovenčené bielymi ružami, čím symboliku v podobe bielej farby ruže ako symbolu nevinnosti a zelených lístkov ako farby nádeje, aby sa takáto tragédia už nikdy nestala, nachádzame vo viacerých kútoch Slovenska," spomenula hovorkyňa mesta.



Deň obetí banských nešťastí SR schválil parlament v roku 2010. V tento pamätný deň si Slovensko pripomína spolu 476 obetí nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry. Rovnako viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií, ktoré sa udiali v baniach ťažiacich kovy na slovenskom území.