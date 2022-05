Obete druhej svetovej vojny si Trnavčania pripomenuli položením vencov

Trnava 6. mája (TASR) – Pamiatku padlých v bojoch druhej svetovej vojny si v Trnave pri Pamätníku osloboditeľov uctili položením vencov zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), mesta Trnava a oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a štátnej správy. Pozvanie na slávnosť pri príležitosti 77. výročia konca vojny prijali aj priami účastníci bojov za slobodu i zástupcovia spoločenských organizácií.



Podpredseda TTSK Marek Neštický vo svojom príhovore konštatoval, že pripomínanie konca druhej svetovej vojny nemalo nikdy takú trpkú príchuť ako v súčasnosti. „Rok čo rok sme pri tomto výročí hovorili, že si tie kruté udalosti musíme pripomínať, aby sa nikdy nič podobné neopakovalo. Dnes sú však takéto slová mimoriadne živé a aktuálne. Zisťujeme, že pokoj a mier nie sú samozrejmosťou a sloboda a demokracia nie sú bez vážnych až bytostných ohrození,“ konštatoval Neštický. Podľa jeho slov, ak si chceme v súčasnosti pripomínať koniec vojny a uctiť si pamiatku obetí, najlepší spôsob je práve solidárna pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou a pomoc napadnutej krajine. „Úprimne ďakujem všetkým, ktorí v našom regióne podávajú pomocnú ruku Ukrajincom utekajúcim pred vojnovými hrôzami. Pamiatka obetí druhej svetovej vojny volá po novej solidarite. A volá o ukončení tejto nezmyselnej agresie. Aby sa nič podobné v našich dejinách už naozaj neopakovalo,“ uzavrel Neštický.



Predseda oblastnej organizácie SZPB Jozef Petráš pripomenul, že významný podiel v boji proti fašizmu a na oslobodení Československa majú príslušníci domáceho odboja bez rozdielu politického a náboženského presvedčenia. „Naša organizácia na základe skúseností otcov a dedov jasne dáva na vedomie, že mierumilovní obyvatelia Slovenska nechcú byť zaťahovaní do vojnových konfliktov,“ uviedol Patráš. Dodal, že treba pozorne počúvať tých, ktorí na vlastnej koži prežili vojnové hrôzy a utrpenia. „Oni majú nielen morálne právo, ale aj povinnosť hovoriť, a my máme povinnosť ich počúvať a konať. Bojujme za zjednotenie a akcieschopnosť mierových síl a hnutí, za pokojné spolunažívanie a spoluprácu medzi národmi.“ Vyzval, aby nebola znevažovaná pamiatka mŕtvych vojakov, „ktorí padli preto, aby sme my mohli žiť“.