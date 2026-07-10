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Obete holokaustu pripomínajú ďalšie dva Kamene zmiznutých
Kameň zmiznutých na Ulici Fraňa Kráľa bude pripomínať manželov Máriu a Dezidera Bleyerovcov (53 a 48 rokov), bezdetný pár, ktorý bol najprv donútený presťahovať sa na perifériu mesta.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - V Bratislave v piatok pribudnú dva tzv. Kamene zmiznutých (Stolpersteine), ktoré pripomenú ďalšie príbehy obetí nacistov. Jeden z nich nainštalujú pred domom na Ulici Fraňa Kráľa 33, druhý pred dom na Grösslingovej ulici 19. Osadia ich do chodníka pred domy, kde ľudia, ktorých majú kamene pripomenúť, žili.
Kameň zmiznutých na Ulici Fraňa Kráľa bude pripomínať manželov Máriu a Dezidera Bleyerovcov (53 a 48 rokov), bezdetný pár, ktorý bol najprv donútený presťahovať sa na perifériu mesta. Napokon ich ako Židov deportovali v júli 1942 aj s Deziderovou matkou Friderikou zo zberného tábora na Patrónke cez Žilinu na smrť do vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
„Podnet prišiel od Máriinho prasynovca Jiřího Müllera, československého emigranta v Nórsku,“ podotkol Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.sk.
Na Grösslingovej ulici bude takýto kameň pripomínať rodinu Szalaiovcov, Tibora a Eugéniu a ich syna Petra. Vyhli sa deportáciám Židov v roku 1942, avšak na sklonku roku 1944 ich ukrývajúcich sa prezradili a odsunuli do tábora v Seredi. Tam rodinu rozdelili a matku so synom deportovali 19. decembra do koncentračného tábora Terezín. „Otca nahnali o mesiac neskôr do dobytčáku smer Sachsenhausen pri Berlíne. Tam nedorazil, zomrel počas cesty v otrasných podmienkach na zápal pľúc,“ priblížil Čierny. Manželka a syn pobyt v Terezíne prežili až do oslobodenia v máji 1945.
Počas holokaustu zahynuli aj ďalší príbuzní týchto rodín, pre ktorých boli pred pár dňami uložené Kamene zmiznutých na viacerých miestach v Česku.
Kamene zmiznutých pripomínajú a ctia pamiatky obetí nacistov, ktorými boli Židia, Rómovia, odbojári, politickí protivníci aj iní. Stolperstein (z nemeckého „kameň na zakopnutie“) je pevne vsadený do chodníka pred domom zavraždeného, okoloidúcim nenásilne pripomína zločin a miestnu históriu a dotvára verejný priestor. Na kameni s mosadznou tabuľkou je uvedené meno obete, dátum narodenia a jej osud (zatknutie, deportácia či miesto zavraždenia).
Kamene vytvoril a začal ukladať nemecký umelec Gunter Demnig z Kolína nad Rýnom v roku 1996. Dodnes bolo uložených takmer 100.000 kameňov v 25 krajinách po celej Európe - od Francúzska po Rusko a od Nórska po Grécko. Na Slovensku sa každoročne ukladajú od roku 2012. Osadené boli na stovke adries, na ktorých môžu ľudia o ne „zakopnúť“.
Kameň zmiznutých na Ulici Fraňa Kráľa bude pripomínať manželov Máriu a Dezidera Bleyerovcov (53 a 48 rokov), bezdetný pár, ktorý bol najprv donútený presťahovať sa na perifériu mesta. Napokon ich ako Židov deportovali v júli 1942 aj s Deziderovou matkou Friderikou zo zberného tábora na Patrónke cez Žilinu na smrť do vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
„Podnet prišiel od Máriinho prasynovca Jiřího Müllera, československého emigranta v Nórsku,“ podotkol Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.sk.
Na Grösslingovej ulici bude takýto kameň pripomínať rodinu Szalaiovcov, Tibora a Eugéniu a ich syna Petra. Vyhli sa deportáciám Židov v roku 1942, avšak na sklonku roku 1944 ich ukrývajúcich sa prezradili a odsunuli do tábora v Seredi. Tam rodinu rozdelili a matku so synom deportovali 19. decembra do koncentračného tábora Terezín. „Otca nahnali o mesiac neskôr do dobytčáku smer Sachsenhausen pri Berlíne. Tam nedorazil, zomrel počas cesty v otrasných podmienkach na zápal pľúc,“ priblížil Čierny. Manželka a syn pobyt v Terezíne prežili až do oslobodenia v máji 1945.
Počas holokaustu zahynuli aj ďalší príbuzní týchto rodín, pre ktorých boli pred pár dňami uložené Kamene zmiznutých na viacerých miestach v Česku.
Kamene zmiznutých pripomínajú a ctia pamiatky obetí nacistov, ktorými boli Židia, Rómovia, odbojári, politickí protivníci aj iní. Stolperstein (z nemeckého „kameň na zakopnutie“) je pevne vsadený do chodníka pred domom zavraždeného, okoloidúcim nenásilne pripomína zločin a miestnu históriu a dotvára verejný priestor. Na kameni s mosadznou tabuľkou je uvedené meno obete, dátum narodenia a jej osud (zatknutie, deportácia či miesto zavraždenia).
Kamene vytvoril a začal ukladať nemecký umelec Gunter Demnig z Kolína nad Rýnom v roku 1996. Dodnes bolo uložených takmer 100.000 kameňov v 25 krajinách po celej Európe - od Francúzska po Rusko a od Nórska po Grécko. Na Slovensku sa každoročne ukladajú od roku 2012. Osadené boli na stovke adries, na ktorých môžu ľudia o ne „zakopnúť“.