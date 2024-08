Obete leteckej tragédie v Gemerskej Polome pripomínajú pamätníky

Gemerská Poloma 18. augusta (TASR) - Obcou Gemerská Poloma v okrese Rožňava otriasla počas Slovenského národného povstania (SNP) letecká tragédia, pri ktorej zahynulo najmenej 16 vojakov. Lietadlo smerujúce na pomoc povstalcom malo pristáť na niekdajšom letisku Tri duby v Sliači. Do cieľa sa však nedostalo, havarovalo pod hrebeňom Flôsu v katastri vtedajšej Veľkej Polomy. Toto letecké nešťastie zo 16. októbra 1944 pripomínajú aj pamätníky. Jeho okolnosti pre TASR priblížil Juraj Sústrik zo Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Gemerskej Polome.



Sovietske lietadlo Lisunov Li-2 malo na palube viesť 18 vojakov 2. československej samostatnej paradesantnej brigády. "V tú noc bola veľká hmla, poblúdili. Krúženie lietadla a praskanie dreva po páde údajne počuli aj valasi, ktorí kládli oheň, aby im nebola zima, aj proti vlkom. V noci odtiaľ nemohli odísť. Ráno, keď išli dve ženy do lesnej škôlky, z kríkov oproti nim vyšiel jeden zranený český vojak a pýtal sa, kde je a že potrebuje pomoc, lebo tu havarovali s lietadlom," povedal Sústrik s tým, že les išli prehľadávať dedinčania a vojsko, ktoré bolo vtedy v obci. Ranených zniesli do dediny konskými aj volskými povozmi.



Vojaci z havarovaného lietadla boli rôznych národností. Traja mali byť prevezení do vtedajšej vojenskej nemocnice v Dobšinej. Jeden z nich mal zraneniam podľahnúť. Osud zvyšných dvoch nie je známy. Do spoločného hrobu s vojenskými poctami bolo pochovaných 16 vojakov. Po oslobodení Československa ich telá exhumovali. Ako pre TASR povedala knihovníčka obce Gemerská Poloma Dana Červenáková, z dochovaných dokumentov obce nie je jasné kde. Spomínajú sa však cintoríny vo Zvolene, Banskej Bystrici či Košiciach.



V centre Gemerskej Polome stojí pamätník venovaný obetiam 1. svetovej vojny, padlým počas SNP a pri prechode frontu, ako aj bojovníkom, ktorí zahynuli pri havárii lietadla.



Túto tragédiu pripomínajú aj dva samostatné pamätníky. Jeden postavili na Kurtákovej, čo je neďaleko obce vedľa hlavnej cesty smerom na Spišskú Novú Ves. Odhalený bol v roku 1960 a jeho autorom je známy sochár Vojtech Löffler. V roku 1994 tu pribudli aj kamene s 18 pamätnými tabuľami a menami vojakov. Autorom rozširovania bol architekt Ján Rusnák.



Pamätník na Flôse vznikol pri príležitosti 50. výročia leteckého nešťastia, vymuroval ho miestny murár Ján Dorkin. Pripevnené sú na ňom aj časti havarovaného lietadla. Jeho torzo bolo uložené v areáli tunajšej školy. "Vybudovaný je tiež náučný chodník, ktorý vedie od pamätníka na Kurtákovej k novšiemu pamätníku na Flôse. Výstup trvá asi 40 minút," doplnil poslanec Ondrej Tompoš.



Oba pamätníky prešli v uplynulých rokoch rekonštrukciou. Stará sa o nich obec, ZO SZPB aj miestny klub dôchodcov. Do pietnych aktov súvisiacich so SNP pravidelne zapájajú i žiakov tunajšej základnej školy.



"Aj v tomto roku chystáme verejnú spomienkovú slávnosť. Okrem položenia vencov by mala byť uvedená aj brožúra vydaná pri príležitosti 80. výročia pádu lietadla. Pripravujeme tiež besedu s členmi ZO SZPB," dodala poslankyňa Janka Ciberajová s tým, že si tak chcú uctiť pamiatku obetí, pripomenúť významné historické udalosti a vzdelávať mladú generáciu.