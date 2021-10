Púchov 8. októbra (TASR) - Obete pandémie ochorenia COVID-19 pripomína lipa aj v Púchove. Samospráva ju vysadila v piatok v spolupráci s občianskym združením (OZ) Skutočné obete v mestskom parku Europark. Strom v Púchove je zatiaľ tretím na Slovensku, informovala TASR Lenka Straková z OZ Skutočné obete.



"Na tragédiu pandémie a jej obete nesmieme nikdy zabudnúť. Svoj boj o život prehrali na Slovensku tisíce ľudí. Stratili sme mamy, otcov, manželky, manželov, súrodencov, starých rodičov, a to za mimoriadne dramatických okolností. Lipa, ktorú sme v Púchove vysadili, bude symbolicky žiť a dýchať za zosnulých," uviedla Straková.



Tento strom je podľa nej zároveň odkazom a mementom aj pre mnohé ďalšie generácie po nás. "Pripomína nám, ako rýchlo sa dokáže náš život zmeniť a ako veľmi záleží na vzájomnej ohľaduplnosti a pomoci," doplnila.



"Už druhý rok prežívame obdobie strachu, úzkosti a hnevu, ale i neutíchajúcej nádeje. Pandémia aj v našom meste a celom regióne nechala stopy zármutku zo straty blízkej osoby či z trvalých následkov na zdraví. Nepriaznivé ekonomické dosahy pandémie pocítili viaceré rodiny, podnikatelia i samospráva," skonštatovala primátorka Púchova Katarína Heneková.



Je to však podľa nej aj obdobie, keď mesto spojilo sily a najmä v sociálnej oblasti hľadalo možnosti pomoci pre tých najzraniteľnejších. "Pomoc občanom smerovala najskôr zabezpečením a rozvozom ochranných rúšok, respirátorov, dezinfekcie, následne rozvozom obedov, zabezpečovaním nákupov, distribúciou potravinových balíčkov, v ktorých činnostiach ešte pokračujeme. Zriadením transparentného účtu vďaka pravidelným darcom prispievame rodinám, ktoré pocítili nepriaznivé finančné následky tejto krízy už rok a pol," priblížila.



OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, keď začali oslovovať mestá, obce, samosprávne kraje i ďalšie subjekty na spoluprácu. Výsadba bude ďalej pokračovať v Čadci, Košiciach, Senci, Prešove, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, Michalovciach či Trenčíne.



Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a majestátnym stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má, navyše, liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. "Keďže pandémia COVID-19 zasiahla celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad," dodala Straková.