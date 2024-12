Obete rómskeho holokaustu si pripomenú pietnymi podujatiami

Zvolen 10. decembra (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv pripravilo občianske združenie (OZ) In Minorita v rámci projektu Ma bisteren! pripomínajúceho holokaust Rómov v utorok pietne podujatia, ktoré sa budú konať vo Zvolene a Čiernom Balogu. Za OZ In Minorita o tom TASR informovala Zuzana Kumanová.



Ako pripomenuli organizátori, v tomto roku si pripomíname 80. výročie viacerých tragických udalostí. "Po potlačení Slovenského národného povstania, na jeseň roku 1944, došlo k represáliám na civilnom obyvateľstve, perzekúcie sa dotkli aj rómskej populácie. Pomoc partizánom, ale aj podozrenie z takejto pomoci, sa trestalo smrťou," uviedli.



K popravám dochádzalo priamo na mieste alebo na masových popraviskách v Dolnom Turčeku, Nemeckej, Kremničke alebo na židovskom cintoríne vo Zvolene. Viaceré rómske komunity na Podpoľaní boli vyvraždené, napríklad 15 mužov rodiny Klincovcov z Dúbrav, 12 rómskych mužov z Podkriváňa-Dolnej Bzovej, traja Rómovia z Hriňovej a rovnako tak traja z Vígľaša. Obete z Podpoľania si OZ In Minorita pripomenie na židovskom cintoríne vo Zvolene v utorok o 10.00 h.



Organizátori dodali, že v novembri 1944 došlo aj k vyvraždeniu asi 65 rómskych mužov, žien a detí, ktoré sa ukrývali v lesoch v Čiernom Balogu. Na mieste masovej popravy v roku 1991 došlo k osadeniu pamätného kameňa. "V rámci projektu Ma bisteren! sme pôvodný pamätník revitalizovali a doplnili," dodali s tým, že pietne podujatie sa tam koná o 14.00 h.