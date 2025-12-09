< sekcia Regióny
Obete rómskeho holokaustu si pripomínajú pietnym podujatím
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a zorganizovalo ho občianske združenie (OZ) In Minorita v rámci projektu Ma bisteren!
Zvolen 9. decembra (TASR) - Aj s účasťou potomkov obetí rómskeho holokaustu z Podpoľania sa v utorok na židovskom cintoríne vo Zvolene uskutočnil spomienkový pietny akt. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a zorganizovalo ho občianske združenie (OZ) In Minorita v rámci projektu Ma bisteren!
Zuzana Kumanová za OZ In Minorita dodala, že cieľom bolo pripomenúť si vojnové vyvražďovanie Rómov pod Poľanou. „Predovšetkým po potlačení Slovenského národného povstania na jeseň v roku 1944 došlo k represáliám na civilnom obyvateľstve. Hromadné vraždenie ľudí pre ich etnický pôvod sa tu odohrávalo počas troch mesiacov - novembri a decembri 1944 a v januári 1945,“ objasnila.
Po prechode frontu, v marci a v apríli 1945, na židovskom cintoríne vo Zvolene úradne otvorili šesť masových hrobov. V nich objavili telá obetí zavraždených nemeckými vojakmi. „Z exhumačných protokolov vyplýva, že príčinou úmrtia bola takmer vo všetkých prípadoch strelná rana do tyla,“ zdôraznila. Na Podpoľaní vyvraždili viaceré rómske komunity, napríklad dvanásť rómskych mužov z Detvy, pätnásť mužov rodiny Klincovcov z Dúbrav, viacero rómskych mužov z Podkriváňa - Dolnej Bzovej, traja Berkyovci z Hriňovej a rovnako traja Rómovia z Vígľaša. Jeden bol z Mýtnej v Lučeneckom okrese.
Utorkové podujatie bolo súčasťou projektu Ma bisteren!, ktorého cieľom je pripomínať príkoria páchané na Rómoch počas druhej svetovej vojny. Na židovskom cintoríne vo Zvolene sa nachádza aj tabuľa s menami zavraždených Rómov z Podpoľania. Podľa Kumanovanej je to len malý výber tých, ktorých sa podarilo identifikovať. „V masových hroboch bolo viac ako 130 obetí, nie všetky sa však podarilo po skončení druhej svetovej vojny identifikovať,“ povedala.
Kumanová pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv spomenula, že obdobie druhej svetovej vojny je tým obdobím, keď nejakú skupinu občanov ochudobnili o ľudské a občianske práva a aj o životy.
