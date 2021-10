Obezitologická ambulancia pre deti v Trnave je jediná na Slovensku

Trnava 5. októbra (TASR) – V covidovej a postcovidovej dobe sa predpokladá významný nárast obezity u detí i dospelých aj na Slovensku. Hoci v súčasnosti ešte nie sú k dispozícii presnejšie údaje, stane sa to podľa prednostu Pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava Jaroslava Slaného závažným zdravotným i spoločenským problémom. Deťom a mladistvým s nadváhou a obezitou sa venuje obezitologická ambulancia pediatrickej kliniky, ktorú založil a zatiaľ stále ako jedinú na Slovensku aj sedem rokov vedie.



„Klientov máme z regiónu Trnavy a širšieho okolia, no nebránime sa deťom ani z iných krajov Slovenska,“ uviedol prednosta kliniky. Podmienkou u všetkých je, že ich musí odporučiť ich kmeňový pediater. Slaný informoval, že pred epidémiou bolo odhadované percento ohrozenia obezitou u detí na úrovni 15 percent, čo sa v rámci Trnavského kraja mohlo týkať zhruba 16.500 detí, v samotnom krajskom meste Trnava po prepočte mohlo ísť asi o 2000 detí. „Z nich 134 navštevuje našu ambulanciu v súčasnosti,“ povedal.



Ostatné deti a mladistvých s problémami riešia podľa jeho slov zväčša endokrinológovia, pretože poruchy štítnej žľazy patria k závažným predispozíciám obezity, no z celkového množstva tvoria takéto poruchy iba dve percentá. „Počas troch desaťročí od roku 1980 sa výskyt nadváhy a obezity u detí a mladistvých zvýšil v Európe trikrát, pritom ide o geneticky identickú populáciu. Je teda zrejmé, že v hre sú zásadné najmä vonkajšie faktory,“ konštatoval Slaný.



Bežná obezita vzniká hlavne nepomerom medzi príjmom potravy a výdajom energie, čo sa prejavilo napríklad aj v čase lockdownu, keď žiaci sedeli za počítačmi prakticky bez pohybu. Problémom je podľa prednostu kliniky, že obézne dieťa sa zväčša stáva aj obéznym dospelým. Nadváha a obezita potom na seba viaže množstvo ochorení, medzi ktoré patria hypertenzia, ateroskleróza, infarkt myokardu i mozgová príhoda. Prináša poruchy metabolizmu vrátane cukrovky a poruchy pohybového aparátu.



„Skutočná, účinná liečba obezity je dnes neodmysliteľne postavená na spolupráci a súčinnosti tímu zloženého nielen z pediatra, ale aj nutričného terapeuta, detského psychológa, rehabilitačného pracovníka, detského kardiológa, ortopéda a ďalších,“ zdôraznil Slaný s tým, že neodmysliteľnou súčasťou je pôsobenie a podpora rodiny dieťaťa. V čase pandémie je obezitologická ambulancia pediatrickej kliniky, ako upozornil, vzhľadom na prijaté opatrenia zatvorená. Kontakty klienti nájdu na webe nemocnice.