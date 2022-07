Obhliadka Petrochemy Dubová dokázala silné znečistenie ropnými látkami

Nemecká 28. júla (TASR) – Obhliadka bývalej rafinérie Petrochema Dubová v obci Nemecká v okrese Brezno, ktorú počas júla vykonal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), preukázala silné znečistenie areálu ropnými látkami. Pre TASR to uviedol prednosta Okresného úradu (OÚ) Brezno Ondrej Filipiak po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu.



ŠGÚDŠ na základe poverenia OÚ v Brezne počas júla v areáli niekdajšej rafinérie odobral viacero vzoriek a vykonal obhliadku areálu s cieľom zhodnotiť skutkový stav. "Na krízovom štábe predbežne skonštatovali, že areál je silne znečistený ropnými látkami. Je zrejmé, že kontaminácia hornín a celého areálu je veľmi vysoká," priblížil Filipiak.



Na krízovom štábe sa diskutovalo aj o dvojici gudrónových jám, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli bývalej rafinérie. Podľa prednostu OÚ Brezno je hrádza pri odkalisku v havarijnom stave. "Dochádza tam k priesakom a hrozí jej pretrhnutie," skonštatoval Filipiak. Ako dodal o ďalšom postupe sa rozhodne na nasledujúcom zasadnutí krízového štábu po tom, ako ŠGÚDŠ predloží kompletnú správu z vykonanej obhliadky.



Problematická situácia v Nemeckej nastala začiatkom marca, keď spoločnosť PTCHEM z dôvodu nesolventnosti oznámila prerušenie prevádzky čistiarne odpadových vôd (ČOV) v areáli Petrochemy Dubová. ČOV čistí splaškové vody z miestnej časti Dubová, no zabezpečuje aj čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, ktoré sa tu nachádzajú.



V okrese Brezno platí od začiatku apríla mimoriadna situácia, na základe záverov zo štvrtkového krízového štábu bude predĺžená minimálne do konca augusta. Prípadom sa už zaoberá Slovenská inšpekcia životného prostredia i polícia. Na Ministerstve životného prostredia SR podľa prednostu OÚ Brezno súčasne pokračuje proces určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž v areáli bývalej rafinérie.



Rafinéria minerálnych olejov v obci Nemecká začala svoju činnosť v roku 1938 ako štátny podnik, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Pri spracovaní ropy vznikli v areáli rafinérie skládky odpadu nazývané gudrónové jamy. Okrem odkaliska v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.