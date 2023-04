Polícia objasnila prípad nálezu mužského tela v lese v Bernolákove

Bratislava/Bernolákovo 29. apríla (TASR) - Polícia objasnila prípad marcového nálezu mužského tela v lese v blízkosti Malého Dunaja v obci Bernolákovo, okres Senec. Zo zločinu zabitia 41-ročného muža je v tejto súvislosti obvinený 31-ročný Jozef P. z okresu Senec. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Podľa doposiaľ zistených informácií mal obvinený muž 17. februára po predchádzajúcom verbálnom konflikte fyzicky napadnúť 41-ročného muža do tváre. Ten spadol na zem a stratil na istý čas vedomie. Krátko nato odišli obaja na prechádzku k Malému Dunaju. Starší muž tam opäť stratil vedomie a spadol do rieky. Následne ho obvinený položil do jamy, vyzliekol a z miesta odišiel. Nasledujúci deň sa tam vrátil a muža, ktorý už nejavil známky života, premiestnil do inej jamy v lesnom poraste a zahrabal ho.



"Vykonanou pitvou bolo zistené, že jeho smrť nastala v dôsledku vnútrolebečných poranení spôsobených úrazom hlavy," skonštatoval Szeiff.



Jozefa P. zadržali koncom tohto týždňa, skončil v cele policajného zaistenia. Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov.