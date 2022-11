Polícia objasnila prípad podvodu s prenájmom bytu na severnom Spiši

Stará Ľubovňa 10. novembra (TASR) - Polícii sa podarilo objasniť prípad podvodu s bytom na severnom Spiši. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že z trestného činu podvodu vyšetrovateľ zo Starej Ľubovne obvinil 42-ročného muža z obce Honce, okres Rožňava.



V prípade 25-ročný muž zo Starej Ľubovne prostredníctvom internetu hľadal na prenájom byt. Na jeho inzerát reagoval obvinený muž, ktorý mu byt ponúkol. "Vzhľadom na to, že údajne mal viac záujemcov, vypýtal si od neho zálohu vo výške 700 eur a taktiež jeho osobné údaje. Tie vraj potreboval, aby išiel k notárovi a spísal zmluvu o nájme. Záujemca požadovanú zálohu vložil na určený účet. Neskôr 'majiteľ' bytu žiadal od záujemcu ďalšiu zálohu, s ktorou sprvu mladý muž nesúhlasil, no neskôr ju predsa len vo výške 150 eur uhradil," priblížila hovorkyňa s tým, že po tomto vklade sa zmenilo správanie zo strany ponúkajúceho, prerušil vzájomnú komunikáciu, zatajoval sa a nedvíhal telefón.



"Napriek opakovaným výzvam a upozorneniam sa stále stretávame s prípadmi, keď sa neopatrnosťou či dôverčivosťou dostávajú ľudia do pozície poškodeného. Občania by nemali zabúdať na riziká komunikácie a obchodovania na internete," skonštatovala Ligdayová.