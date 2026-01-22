Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Objasnili dopravnú nehodu s ťažkým ublížením na zdraví v Bardejove

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

25-ročná žena hodinu po polnoci viedla osobné vozidlo po ulici Sv. Jakuba v Bardejove, pričom na križovatke nedala prednosť v jazde osobnému autu, ktoré šoférovala 30-ročná žena a došlo k zrážke.

Autor TASR
Bardejov 22. januára (TASR) - Polícia objasnila dopravnú nehodu s ťažkým ublížením na zdraví, ku ktorej došlo koncom augusta minulého roka v Bardejove. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, 25-ročná žena hodinu po polnoci viedla osobné vozidlo po ulici Sv. Jakuba v Bardejove, pričom na križovatke nedala prednosť v jazde osobnému autu, ktoré šoférovala 30-ročná žena a došlo k zrážke.

Podľa Ligdayovej 30-ročná vodička pri nehode utrpela viacero vážnych zranení, ktoré si vyžiadali liečenie päť mesiacov. Spolujazdkyne z oboch vozidiel utrpeli zranenia ľahké.

„Prípad riešil vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove. Na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví 25-ročnej vodičke, pochádzajúcej z okresu Humenné,“ dodala Ligdayová.
