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Objasnili krádež na trhu v Košiciach, obvineniu čelí 35-ročný Košičan
Obvinený sa počas výsluchu k skutku priznal a policajtom ukázal miesto, kde ukryl časť odcudzených vecí.
Autor TASR
Košice 24. júla (TASR) - Polícia objasnila krádež, ku ktorej došlo v stredu (22. 7.) ráno na jednom z trhovísk v Košiciach. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že obvineniu pre prečin krádeže čelí 35-ročný Košičan.
„Podľa doterajších zistení mal obvinený v stredu ráno využiť chvíľu nepozornosti ženy, ktorá na trhovisku vykladala tovar z dodávky. Vozidlo zostalo neuzamknuté a muž z jeho predných sedadiel odcudzil ruksak s osobnými vecami. V ruksaku sa nachádzali kľúče od rodinného domu a motorových vozidiel, mobilný telefón, osobné doklady, viacero platobných kariet, zdravotné preukazy, lekárske správy a finančná hotovosť v rôznych menách. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na približne 11.000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Košickí kriminalisti bezprostredne po oznámení rozbehli intenzívne pátranie, miesto zaistili a zabezpečili kamerové záznamy. Kamery zachytili pohyb podozrivej osoby v okolí trhoviska aj následne pri neďalekej predajni potravín. Na základe operatívno-pátracej činnosti policajti podozrivého stotožnili a obmedzili na osobnej slobode.
Obvinený sa počas výsluchu k skutku priznal a policajtom ukázal miesto, kde ukryl časť odcudzených vecí. Uviedol tiež, že časť finančnej hotovosti už minul pre vlastnú potrebu. Košický okresný vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie muža obvinil a podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. „Keďže bol za obdobný skutok v predchádzajúcich 24 mesiacoch právoplatne odsúdený, hrozí mu v prípade dokázania viny prísnejší trest,“ dodala Illésová.
„Podľa doterajších zistení mal obvinený v stredu ráno využiť chvíľu nepozornosti ženy, ktorá na trhovisku vykladala tovar z dodávky. Vozidlo zostalo neuzamknuté a muž z jeho predných sedadiel odcudzil ruksak s osobnými vecami. V ruksaku sa nachádzali kľúče od rodinného domu a motorových vozidiel, mobilný telefón, osobné doklady, viacero platobných kariet, zdravotné preukazy, lekárske správy a finančná hotovosť v rôznych menách. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na približne 11.000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Košickí kriminalisti bezprostredne po oznámení rozbehli intenzívne pátranie, miesto zaistili a zabezpečili kamerové záznamy. Kamery zachytili pohyb podozrivej osoby v okolí trhoviska aj následne pri neďalekej predajni potravín. Na základe operatívno-pátracej činnosti policajti podozrivého stotožnili a obmedzili na osobnej slobode.
Obvinený sa počas výsluchu k skutku priznal a policajtom ukázal miesto, kde ukryl časť odcudzených vecí. Uviedol tiež, že časť finančnej hotovosti už minul pre vlastnú potrebu. Košický okresný vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie muža obvinil a podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. „Keďže bol za obdobný skutok v predchádzajúcich 24 mesiacoch právoplatne odsúdený, hrozí mu v prípade dokázania viny prísnejší trest,“ dodala Illésová.