Objasňujú nehodu na križovatke ulíc Tomášikova a Trnavská v Bratislave

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia verejnosť žiada o pomoc.

Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Polícia objasňuje príčiny nehody na križovatke ulíc Tomášikova a Trnavská v Bratislave. Došlo k nej v sobotu (4. 10.) o 23.40 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Verejnosť žiada o pomoc.

„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke motorového vozidla značky Honda HR-V, jazdiaceho po Tomášikovej smerom na Trnavskú ulicu a vozidla značky Dacia Duster idúceho po ulici Tomášikova od Klientskeho centra smerom na Gagarinovu ulicu,“ priblížila polícia.

Vyzýva občanov, ktorí boli svedkami tejto dopravnej nehody, prípadne majú jej priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby ich kontaktovali.



