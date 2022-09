Objavovanie Važeckej jaskyne priblíži nová výstava v múzeu na Liptove

Liptovský Mikuláš 7. septembra (TASR) – Storočie objavovania Važeckej jaskyne mapuje nová výstava v Liptovskom Mikuláši. Sprístupnia ju v stredu v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva a potrvá do začiatku novembra. TASR o tom informovala Eva Mauritzová z oddelenia pre styk s verejnosťou v múzeu.



"Návštevníci sa dozvedia o období objavovania jaskyne, ktoré sprevádzalo veľké nadšenie z krásy a bohatstva podzemia. Tiež úsilie o sprístupnenie jaskyne verejnosti a jej vyhlásenie za chránený prírodný výtvor. Získajú informácie o pokračovaní a perspektívach výskumu vo Važeckom krase," uviedla Mauritzová. V rámci výstavy sa zoznámia s výsledkami paleontologického výskumu v jaskyni z roku 2010 a tiež so zbierkovými predmetmi, ktoré dokumentujú jej objavovanie.



Ako priblížila pracovníčka múzea, vstupný areál do Važeckej jaskyne bol známy ako Diera pod vŕškami. Jej pokračovanie z dovtedy známej vstupnej siene v lete roku 1922 objavil rodák z Važca Ondrej Adolf Húska spolu s učiteľom z Prahy Adolfom Somrom a poštovým úradníkom Jaroslavom Podlipským. "Myšlienka na tento odvážny čin sa zrodila po Húskovej návšteve jaskýň Moravského krasu ešte ako študenta lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. Po prekopaní nánosov v terajšej Chodbe objaviteľa prešli do neznámych a bohato vyzdobených častí jaskyne," spomenula Mauritzová.



Važeckú jaskyňu vytvorili vody Bieleho Váhu pred státisícmi rokov. Má bohatú výzdobu s mnohými formami stalaktitov, bŕk, sintrových jazierok a stalagmitov. Ide o našu najmenšiu sprístupnenú jaskyňu s prehliadkovou trasou v dĺžke 530 metrov.