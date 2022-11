Objavovať históriu mesta Bratislava a jej príbehy môžu aj nepočujúci

Bratislava 19. novembra (TASR) – Objavovať históriu Bratislavy a jej príbehy môžu po novom aj nepočujúci, respektíve sluchovo znevýhodnení. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) pripravilo pre nich každú sobotu od 19. novembra do 17. decembra špeciálne vychádzky mestom. Okrem sprievodcov ich budú sprevádzať aj tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.



"BKIS pripravilo šesť špeciálnych prehliadok Rande smestom na zaujímavé historické témy tak, aby boli prístupné aj pre ľudí sporuchami sluchu," skonštatovala Barbora Lehocká z oddelenia komunikácie a marketingu BKSK.



Spoznajú napríklad to, ako vyzerala Bratislava počas panovania Márie Terézie, čo všetko sa predávalo na vychýrených prešporských jarmokoch atrhoch, či ktoré tradičné remeslá boli pre Bratislavu typické aaké zvyky sa snimi spájali. Dozvedia sa tiež viac o dejinách vzdelávania a odhalia aj pozoruhodné príbehy veží apamätníkov, ktoré sa nachádzajú v historickom centre Bratislavy.



Podujatie realizuje BKIS s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci s Posunky.online OZ. Vychádzky sú naplánované na každú sobotu, vždy od 11.00 h.