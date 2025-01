Objekt nocľahárne v D. Streda zrekonštruujú za takmer 460.000 eur

Dunajská Streda 13. januára (TASR) - Objekt nocľahárne v Dunajskej Strede čaká rekonštrukcia a prestavba na zariadenie krízovej intervencie pre osoby v nepriaznivých životných situáciách za 457.932 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú mesto uzatvorilo na základe výsledku verejného obstarávania so zhotoviteľom diela, spoločnosťou BBAU.



Predmetom zákazky je prestavba nocľahárne a vytvorenie dvoch bytových jednotiek na núdzové bývanie na prvom nadzemnom podlaží. "Na druhom nadzemnom podlaží je cieľom vytvoriť útulok a integračné komunitné centrum," uvádza sa v súťažných podkladoch. Rekonštrukcia je okrem iného zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu a na celkovú energetickú úsporu.



Do verejného obstarávania sa zapojilo 11 uchádzačov. Spoločnosť BBAU predložila ponuku s najnižšou cenou. Realizáciu predmetu zákazky stanovila na 100 dní. Zákazka je spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku.