Objekt Praha v Turzovských kúpeľoch ešte nezbúrali

Gelnica 8. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zatiaľ neasanoval objekt Praha v areáli bývalých Turzovských kúpeľov v katastri mesta Gelnica. Ako pre TASR uviedol hovorca KSK Michal Hudák, pôvodnú zákazku zrušili, aby časti z budovy mohli byť využité v štôlni Jozef. Aktuálne vyhodnocujú ponuky ďalšej verejnej súťaže na búracie práce.



KSK pôvodne vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk vlani v júni, celková predpokladaná hodnota zákazky predstavovala viac ako 260.000 eur. Zákazka bola rozdelená na dve časti. Tá prvá riešila sanáciu nadzemnej časti stavby. Po posudku statika sa malo ukázať, či je potrebné odbúrať aj základy. Následne by bola podpísaná zmluva aj na druhú – podzemnú časť.



Hudák vysvetlil, že po predložení ponúk ich kontaktoval Montánny spolok Fénix, ktorý prejavil záujem o železné nosníky zo stropov, ktoré by vedel využiť na paženie štôlne Jozef v blízkosti Turzova. "Tieto nosníky sú jedinečné a spolok sa ich snažil získať z rôznych baní na Slovensku, avšak bezúspešne. Nové sú ako stavebný materiál veľmi drahé, preto sme sa rozhodli tejto historickej pamiatke takýmto spôsobom pomôcť a vyjsť spolku v ústrety," spresnil.



Vladimír Varga z Montánneho spolku Fénix pre TASR potvrdil, že od KSK majú prisľúbený materiál, ktorý by sa mal zachovať z búracích prác. Aby neboli nosníky predmetom likvidácie ako odpad a mohli byť spolku odovzdané na ďalšie využitie, zákazku podľa KSK museli zrušiť a prepracovať súťaž i projektovú dokumentáciu. "Na základe tejto úpravy sme vyhlásili novú súťaž len na nadzemnú časť. Postup tu bude rovnaký, opäť po zbúraní nadzemnej časti počkáme na posudok statika," doplnil Hudák.



Víťazný uchádzač novej súťaže by podľa jeho slov mal byť známy tento mesiac. S búracími prácami by sa mohlo začať po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Predpokladaná hodnota tejto zákazky dosahuje sumu necelých 178.000 eur bez DPH.



Areál Turzovských kúpeľov odkúpil KSK od súkromného vlastníka vo februári 2021. Kúpna suma predstavovala 346.000 eur. Kraj avizoval plán komplexnej rekonštrukcie Turzovských kúpeľov, ktoré by mali v budúcnosti slúžiť na liečebné, ubytovacie aj stravovacie účely. Hudák pripomenul, že presný charakter projektu na Turzove bude známy až po architektonickej súťaži.