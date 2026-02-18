< sekcia Regióny
Objekt škôlky v Hlohovci čaká zvýšenie energetickej účinnosti
Autor TASR
Hlohovec 18. februára (TASR) - Objekt Materskej školy (MŠ) na Vinohradskej ulici čaká zvýšenie energetickej účinnosti. Mesto získalo na realizáciu projektu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 409.154 eur. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci schválilo na februárovom zasadnutí zabezpečenie realizácie projektu.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 425.067,19 eura, spolufinancovanie mesta je na úrovni päť percent v objeme 21.253,36 eura. „Cieľom projektu je dosiahnuť významné zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy, čo bude mať pozitívne environmentálne, ekonomické a spoločenské dosahy,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
Realizáciou projektu dôjde podľa samosprávy najmä k zníženiu spotreby energie a emisií z vykurovania, k odstráneniu tepelných mostov v konštrukciách, k zvýšeniu tepelnej stability vnútorného prostredia a k predĺženiu životnosti nosných konštrukcií objektu. „Projekt zároveň prispeje k úspore prevádzkových nákladov, k zlepšeniu hygienických podmienok budovy a k estetizácii a spríjemneniu jej okolia,“ doplnila samospráva.
