Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi zrekonštruujú do septembra

Novú strednú školu na hornej Nitre začne od septembra navštevovať 48 žiakov, ktorí budú chodiť do dvoch tried. Pôvodne sa na školu hlásilo 64 žiakov.

Prievidza 26. júla (TASR) - Nová Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Prievidzi v septembri privíta svojich prvých žiakov. Objekt školy momentálne rekonštruujú za vyše 900.000 eur, stavebné práce by mal dodávateľ ukončiť koncom augusta.



"Som rád, že nám Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo vybudovanie novej SZŠ tu na hornej Nitre, ktorá je potrebná pre nemocnice, polikliniky, lekárov fungujúcich na hornej Nitre. Dlho zápasíme s tým, že nám chýbajú zdravotné sestry," uviedol v piatok počas kontrolného dňa na škole predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Novú strednú školu na hornej Nitre začne od septembra navštevovať 48 žiakov, ktorí budú chodiť do dvoch tried. Pôvodne sa na školu hlásilo 64 žiakov. "Pevne verím, že po štyroch rokoch budeme môcť povedať, že sa ľudia aj uplatnia na trhu práce. Aj celoslovensky, aj na hornej Nitre je personál, ktorý pôsobí u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prestarnutý, týmto chceme zabezpečiť kontinuitu nielen vo vzdelávaní, ale i príprave zdravotníckeho personálu," skonštatoval.



Rekonštrukčné práce by mal dodávateľ ukončiť v závere budúceho mesiaca. "Ide o komplexnú rekonštrukciu, vrátane opravy strechy, výmeny výplní, dverí, okien. Ďalej rekonštrukciu vodovodných, požiarnych rozvodov, kúrenia, vybudovanie novej plynovej kotolne a plynovej prípojky, opraví sa fasáda a vstup do budovy," konkretizoval stavebný dozor Ladislav Židek. Rozhodujúce množstvo práce je už podľa neho hotové. Stavebníkom zostávajú dokončovacie práce, respektíve práce, ktoré nie je možné robiť súčasne, aby sa nepoškodili hotové práce.



"Celková investícia je v súčasnosti v hodnote 927.000 eur s daňou z pridanej hodnoty, práce realizuje firma z tohto regiónu," dodal Baška.



Zamestnanie si v novej škole nájde viac ako tretina pedagógov zo zrušeného Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej. TSK plánuje v školskom roku 2020/2021 otvoriť aj externé štúdium.