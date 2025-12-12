< sekcia Regióny
Objekty v martinskom Múzeu slovenskej dediny prechádzajú obnovou
Múzeum má momentálne v areáli niekoľko stavieb s poškodenými strechami, do ktorých zateká a hrozí im ďalšie znehodnotenie.
Autor TASR
Bratislava/Martin 12. decembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR v spolupráci so Správou rezortných zariadení a Slovenským národným múzeum spustilo systematický proces obnovy, ktorého cieľom je záchrana a stabilizácia pamiatkovo chránených objektov v areáli Múzea slovenskej dediny v Martine. TASR o tom v piatok informovala riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.
Múzeum má momentálne v areáli niekoľko stavieb s poškodenými strechami, do ktorých zateká a hrozí im ďalšie znehodnotenie. „Obnovu striech objektov realizuje spoločnosť Dalizol, pri ktorej výbere zohrali rozhodujúcu úlohu odborné kritériá, skúsenosti a schopnosť pracovať s tradičnými technológiami na historických stavbách. Spoločnosť bola oslovená na základe odporúčania reštaurátora Jakuba Klecha, dlhoročného odborného spolupracovníka Múzea slovenskej dediny,“ uviedla Demková.
Podľa jej slov vybraný dodávateľ realizuje práce vlastnými kapacitami, bez subdodávateľov na samotnú montáž. „Tak ako iné firmy v odbore, aj oni nakupujú šindeľ od externých výrobcov, čo je štandardný postup. Opravy prechádzajú priebežnou odbornou kontrolou a hodnoteniami, ktoré potvrdzujú správnosť technologických postupov aj kvalitu prevedenia,“ dodala Demková.
