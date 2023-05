Objemný komunálny odpad budú v Dolnom Kubíne zbierať od 9. mája

Dolný Kubín 5. mája (TASR) - Technické služby mesta Dolný Kubín začínajú od utorka (9. 5.) zbierať objemný komunálny odpad v jednotlivých častiach mesta. Veľkokapacitné kontajnery rozmiestnia v uliciach na základe harmonogramu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mesta.



"Zber budú robiť vozidlá s veľkoobjemovými kontajnermi s obsluhou, ktoré budú umiestnené na určených miestach od 10.00 do 17.00 h. Ich odvoz bude priebežne podľa množstva odpadu na verejných priestranstvách," ozrejmil vedúci odboru miestneho hospodárstva na mestskom úrade Miroslav Kosmeľ.



Do veľkokapacitných kontajnerov patria napríklad nábytok, dvere bez skla, okenné rámy bez skla, bytové jadrá či koberce. "Nepatria tam chladničky, práčky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, ako tehly, obkladačky, dlaždice, tráva, lístie, konáre a podobne," vysvetlil Kosmeľ.



Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Dolnokubínčania bezplatne odovzdať na zbernom dvore v priestoroch Technických služieb.



Dolnokubínske technické služby majú pre obyvateľov k dispozícii službu Mobilný zberný dvor. Ide o odstraňovanie objemného odpadu, ktorého odvoz si nevedia sami zabezpečiť. "Služba obyvateľom pomôže nielen s odvozom, ale aj s nakládkou a vykládkou odpadu," povedal konateľ Technických služieb Dolný Kubín Pavol Heško. Zákazník si službu môže objednať u Technických služieb.