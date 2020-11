Oblasť Strážovských vrchov láka aj v zime

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej bol otvorený v roku 1995 a na jeho vytvorení pracoval 15 rokov majster Pekara. Betlehem má rozmery 8,5x 3,0 x2,5 metra a pohyblivými figúrkami je zobrazený život a architektúra z rôznych regiónov Slovenska. Z 200 drevených postáv je väčšina pohyblivých a ich mechanizmus je náročný na údržbu. Po smrti majstra sa o chod celého zariadenia starajú odborníci z obce, archívne foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Na snímke vonkajšie liečebné bazény v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach, archívne foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 23. novembra (TASR) – V rámci zimného dovolenkového seriálu, v ktorom ponúka TASR rôzne tipy, ako stráviť zimnú dovolenku a prináša informácie o turisticky zaujímavých miestach a regiónoch, zamierime tentoraz na severozápad Slovenska – do oblasti Strážovských vrchov. Turisticky najpríťažlivejšou v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Strážovské vrchy je obec Čičmany s typickými drevenými domami ozdobenými maľovanými ornamentmi.Pod vrchom Strážov (1213 m.n.m.), najvyššom kopci Strážovských vrchov, ležia Čičmany - najjužnejšia a zároveň najvyššie položená obec Žilinského okresu, ktorá je pre domácich i zahraničných návštevníkov atraktívnou národopisnou lokalitou. Preslávila sa najmä maľovanými drevenicami a svojráznym folklórnym prejavom. Obec je zaujímavá nielen v lete, ale aj v zime. Ba možno povedať, že zima jej dodáva osobitné, priam rozprávkové čaro, a to najmä na miestach, kde sú zachované pôvodné maľované domčeky s čičmianskym vzorom.Ak by sa chceli návštevníci Čičmian popri oboznámení sa s ľudovou architektúrou a zoznámení sa s tamojším folklórom venovať tiež aktívnemu pohybu, poslúži im napríklad miestny lyžiarsky areál Javorinka, ktorý disponuje piatimi vlekmi a troma zjazdovkami rôzneho stupňa obtiažnosti.Milovníci zjazdového lyžovania i vyznávači bežeckého lyžovania si prídu na svoje aj v neďalekej obci Mojtín, kde sa nachádza lyžiarske stredisko vhodné pre všetky kategórie lyžiarov.Neopakovateľné čaro majú tiež výstupy v zimnej atmosfére. Z obce Čičmany môžu turisti vyraziť na vrch Strážov. Z jeho vrcholu je vychýrený výhľad na krásnu panorámu Bielych Karpát, Javorníkov a Beskýd.Ďalším z vrcholov, ktorý ponúka krásny výhľad na okolitú krajinu, je Kľak vysoký 1352 metrov. Zimný výstup na Kľak môže byť napríklad vhodným cieľom na úvod zimnej turistickej sezóny, pripomínajú sprievodcovia s tým, že do výbavy je vhodné si pribaliť paličky a návleky s hrotmi alebo mačky, keďže na trase sa môže vyskytnúť ľad alebo zamrznutý sneh.V lete i v zime láka návštevníkov slovenský betlehem - tri metre vysoké a osem a pol metra dlhé monumentálne dielo rezbára Jozefa Pekaru, ktoré je v Dome Božieho milosrdenstva v Rajeckej Lesnej. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti.Tri kilometre od obce Rajecká Lesná sa nachádza rovnomenný Skipark. Stredisko je vhodné pre začiatočníkov aj stredne náročných lyžiarov. Disponuje štyrmi vlekmi, umelým zasnežovaním a šiestimi zjazdovkami rôznej obtiažnosti. Vyskúšať sa oplatí aj snowtubing, sánkovanie, bežecké lyžovanie na upravovaných tratiach po okolí, lyžiarsku školu a požičovňu športových potrieb.Skalné útvary Strážovských vrchov lemujú Rajecké Teplice, ktoré patria medzi najkrajšie a najznámejšie kúpele na Slovensku. Samotné kúpele a ich blízke okolie ponúkajú bohaté možnosti na aktívne trávenie voľného času a na svoje si prídu takmer všetci milovníci prírody i športu.Aj v kúpeľných zariadeniach platí v súvislosti s bojom proti šíreniu nového koronavírusu zásada dodržiavania hygienických a protiepidemických opatrení, preto je vhodné pred ich návštevou informovať sa o aktuálnej situácii.Lyžiarske strediská by mali otvárať na základe regionálnych semaforov, ktoré budú závisieť od epidemiologickej situácie v danej oblasti.