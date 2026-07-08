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Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko zakladá novú tradíciu
Cyklisti odštartujú z prístavu Marína v Patinciach, štart je naplánovaný na 10.00 h.
Autor TASR
Patince 8. júla (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Podunajsko zakladá novú tradíciu. Prvý ročník Dunajskej cyklopätnástky sa uskutoční v sobotu 18. júla. Účastníci absolvujú 15 kilometrov dlhú trasu z Patiniec cez Radvaň nad Dunajom do Kravian nad Dunajom, informoval Gabriel Duka, výkonný riaditeľ OOCR Podunajsko.
Cyklisti odštartujú z prístavu Marína v Patinciach, štart je naplánovaný na 10.00 h. Počas cyklopätnástky sa môžu zastaviť pri pamätníku Žitavského mieru, absolvovať ochutnávky miestnych špecialít, návštevu lokálneho trhu v Kravanoch nad Dunajom, plavbu tradičnými kontrabasovými člnmi aj záverečnú plavbu loďou z Patiniec do Moče.
Súčasťou podujatia bude aj Dunajská pohľadnica zážitkov. Deti i dospelí budú počas jazdy zbierať pečiatky na tematickú pohľadnicu, ktorá im ostane ako pamiatka na prvý ročník podujatia. Pečiatky získajú v prístave Marína v Patinciach, pri pamätníku Žitavského mieru, na rozhľadni v Kravanoch nad Dunajom a v návštevníckom centre Danubium.
Cieľom podujatia je predstaviť návštevníkom počas jedného dňa to najlepšie z Podunajska. „Región má návštevníkom čo ponúknuť počas celého roka. V lete však Dunaj vytvára jedinečnú atmosféru, preto sme chceli pripraviť podujatie, ktoré spojí bicyklovanie, históriu, gastronómiu a zážitky na vode do jedného dňa,“ povedal Duka.
Cyklisti odštartujú z prístavu Marína v Patinciach, štart je naplánovaný na 10.00 h. Počas cyklopätnástky sa môžu zastaviť pri pamätníku Žitavského mieru, absolvovať ochutnávky miestnych špecialít, návštevu lokálneho trhu v Kravanoch nad Dunajom, plavbu tradičnými kontrabasovými člnmi aj záverečnú plavbu loďou z Patiniec do Moče.
Súčasťou podujatia bude aj Dunajská pohľadnica zážitkov. Deti i dospelí budú počas jazdy zbierať pečiatky na tematickú pohľadnicu, ktorá im ostane ako pamiatka na prvý ročník podujatia. Pečiatky získajú v prístave Marína v Patinciach, pri pamätníku Žitavského mieru, na rozhľadni v Kravanoch nad Dunajom a v návštevníckom centre Danubium.
Cieľom podujatia je predstaviť návštevníkom počas jedného dňa to najlepšie z Podunajska. „Región má návštevníkom čo ponúknuť počas celého roka. V lete však Dunaj vytvára jedinečnú atmosféru, preto sme chceli pripraviť podujatie, ktoré spojí bicyklovanie, históriu, gastronómiu a zážitky na vode do jedného dňa,“ povedal Duka.