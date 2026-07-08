Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. júl 2026Meniny má Ivan
< sekcia Regióny

Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko zakladá novú tradíciu

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Cyklisti odštartujú z prístavu Marína v Patinciach, štart je naplánovaný na 10.00 h.

Autor TASR
Patince 8. júla (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Podunajsko zakladá novú tradíciu. Prvý ročník Dunajskej cyklopätnástky sa uskutoční v sobotu 18. júla. Účastníci absolvujú 15 kilometrov dlhú trasu z Patiniec cez Radvaň nad Dunajom do Kravian nad Dunajom, informoval Gabriel Duka, výkonný riaditeľ OOCR Podunajsko.

Cyklisti odštartujú z prístavu Marína v Patinciach, štart je naplánovaný na 10.00 h. Počas cyklopätnástky sa môžu zastaviť pri pamätníku Žitavského mieru, absolvovať ochutnávky miestnych špecialít, návštevu lokálneho trhu v Kravanoch nad Dunajom, plavbu tradičnými kontrabasovými člnmi aj záverečnú plavbu loďou z Patiniec do Moče.

Súčasťou podujatia bude aj Dunajská pohľadnica zážitkov. Deti i dospelí budú počas jazdy zbierať pečiatky na tematickú pohľadnicu, ktorá im ostane ako pamiatka na prvý ročník podujatia. Pečiatky získajú v prístave Marína v Patinciach, pri pamätníku Žitavského mieru, na rozhľadni v Kravanoch nad Dunajom a v návštevníckom centre Danubium.

Cieľom podujatia je predstaviť návštevníkom počas jedného dňa to najlepšie z Podunajska. „Región má návštevníkom čo ponúknuť počas celého roka. V lete však Dunaj vytvára jedinečnú atmosféru, preto sme chceli pripraviť podujatie, ktoré spojí bicyklovanie, históriu, gastronómiu a zážitky na vode do jedného dňa,“ povedal Duka.
.

Neprehliadnite

IDETE NA TURISTIKU DO HÔR? V týchto lokalitách môže byť silný vietor

Kuffa: Ak mi pri vládnej pripomienke nedá EK za pravdu, odstúpim

Program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda