Oblastnú organizáciu cestovného ruchu povedie Zuzana Epperson

Trenčín 26. júla (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trenčín a okolie sa premenovala na Región Považie. Od 1. augusta sa jej výkonnou riaditeľkou stane Zuzana Epperson. Zmena prichádza v období, keď sa Trenčín stáva Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK) na rok 2026. Informovala o tom PR manažérka projektu EHMK Tereza Fojtová.



Organizácia Región Považie dnes združuje šesť samospráv (Trenčín, Beckov, Čachtice, Kálnica, Uhrovec a Nové Mesto nad Váhom) a päť podnikateľských subjektov, pričom najnovším členom je Kreatívny inštitút Trenčín (KIT), realizujúci projekt Trenčín 2026. „Práve KIT priniesol do organizácie plán strategickej zmeny vychádzajúci zo skúseností európskych kultúrnych metropol vrátane Košíc 2013. Cieľom je zabezpečiť komplexný destinačný manažment a marketing regiónu Považie, ktorý bude schopný dlhodobo ponúkať zážitky pre domácich i zahraničných návštevníkov aj po ukončení projektu Trenčín 2026,“ priblížila Fojtová.



Podporu transformácii OOCR s ambíciou rozšíriť členskú základňu do okresov Ilava a Púchov vyjadril trenčiansky primátor Richard Rybníček. „Podporujem spájanie sa v silnom regióne Považia, ktorý má čo ponúknuť. Prepojenie so silnou značkou Trenčín 2026 môže priniesť do regiónu návrat zahraničných klientov, ktorí po covidovej pandémii výrazne absentujú. Spoločná marketingová prezentácia je nevyhnutnosť, ktorú už mnohé úspešné slovenské regióny pochopili,“ poznamenal Rybníček.



Nová výkonná riaditeľka Regiónu Považie Zuzana Epperson prináša do organizácie cenné medzinárodné skúsenosti z turistického priemyslu po šestnástich rokoch pôsobenia v outdoorových cestovných kanceláriách. „Verím, že región Považie má potenciál stať sa jednou z najvýraznejších turistických oblastí na Slovensku. Naším cieľom je prepojiť kultúru, zážitkový turizmus a kvalitnú infraštruktúru tak, aby si návštevník odniesol dôvod na návrat,“ uviedla Epperson.



V roku 2024 navštívilo Trenčiansky kraj približne 355.000 návštevníkov, ktorí zaznamenali spolu 1,26 milióna prenocovaní. Región Považie (okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Púchov a Bánovce nad Bebravou) sa na tom podieľal 63 percentami. Zahraniční návštevníci tvorili len 14 percent, kým v rekordnom roku 2019 to bolo až 24,2 percenta.