Obľúbená cyklomagistrála slúži verejnosti aj vďaka lesníkom

Poprad 22. decembra (TASR) – Obľúbená cyklomagistrála v okolí mesta Poprad slúži verejnosti aj vďaka lesníkom. Spoločnosť obhospodarujúca lesy Spišského biskupstva prispela k tomu, že najmä Popradčania často a radi využívajú 25-kilometrovú trasu, ktorá vedie zo sídliska Juh popri rieke Poprad cez Spišskú Teplicu až do lyžiarskeho strediska v Lopušnej doline a vracia sa cez Svit popri rieke späť do Popradu. „Na 12-kilometrovom úseku v lokalite Vápenica pri Spišskej Teplici, ktorý sa nachádza na pozemkoch Spišského biskupstva, sme postavili asfaltovú cestu. Trasa cyklookruhu nie je fyzicky náročná, a preto je vhodná najmä pre rodiny s deťmi,“ uviedol vedúci lesnej výroby spoločnosti Pro Populo Poprad Tomáš Hutyra.



Snehovú nádielku v zimnom období na nej zase s obľubou využívajú bežkári. Na trase cyklomagistrály okrem toho vybudovali náučný chodník Vápenica v dĺžke štyri kilometre so štyrmi informačnými panelmi. Názorne informujú o lesníckych činnostiach, kolobehu vody v prírode, certifikácii lesov a o rozklade odpadu v lese. „Náučný chodník sme doplnili o interaktívne vzdelávacie prvky pre rodiny s deťmi, ktoré sa môžu naučiť spoznávať lesné dreviny, zahrať si na dendrofóne a vyfotografovať sa pri rozprávkovom paneli. Okrem toho sme v lokalite Vápenica postavili altánky, rozhľadňu a ukážku kŕmidla pre lesnú zver. Podarilo sa nám to vďaka medzinárodnému projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér, financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR,“ priblížil šéf cirkevných lesníkov Jozef Jendruch.



Hutyra obýva storočnú horáreň, zrekonštruovanú v roku 2004, nachádzajúcu sa v bezprostrednej blízkosti cyklomagistrály pri Spišskej Teplici. Počas víkendov odhaduje počet cyklistov, prechádzajúcich po cyklotrase, na minimálne päťsto denne. „Cyklomagistrála je využívaná aj v pracovných dňoch a s rozmachom využívania elektrobicyklov počet ľudí na tejto trase stúpa. Žiaľ, nerešpektujú zákaz vjazdu pre bicykle do 15.00 h, keď je cesta využívaná na odvoz dreva,“ upozornil Hutyra. Hlavným dôvodom obmedzenia cyklistov sú neprehľadné zákruty a technické parametre cesty, kde je šírka približne tri metre a pri 2,5-metrovej šírke nákladného vozidla neostáva ostatným účastníkom bezpečný priestor na pohyb po lesnej ceste. „Doteraz sa stalo, že zákazovú značku boli ochotní rešpektovať iba cykloturisti z Anglicka a Česka,“ skonštatoval Hutyra.