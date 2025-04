Obmedzenia linky č. 24 košickej MHD predĺžili do utorka

Košice 11. apríla (TASR) - Obmedzenie autobusovej linky č. 24 košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) potrvajú do utorka (15. 4.). O ich predĺžení informovala TASR hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková. Obmedzenia z konca marca sa mali pôvodne skončiť v piatok.



Obmedzenia súvisia s uzáverou cestnej komunikácie medzi Spaľovňou a obcou Kokšov-Bakša. Uvedená autobusová linka preto premáva na skrátenej trase Staničné námestie - Železničná zastávka Valaliky - Spaľovňa (po starej ceste) a späť. Nepremáva tak cez obec Kokšov-Bakša s výnimkou školských spojov. „Mimoriadne školské spoje v pracovných dňoch s odchodom o 06.35 a 13.45 h zo Staničného námestia do Kokšov-Bakše a späť o 07.11 a 14.21 h z Kokšov-Bakše do Košíc budú zabezpečené vozidlom s označením KOKŠOV-BAKŠA,“ uviedol DPMK koncom marca. Bujňáková v piatok spresnila, že rozsah obmedzení zostáva v pôvodnom znení.



Pripomenula tiež, že zastávky Kokšov Bakša č. 2 a Správa mestskej zelene nie sú obsluhované a zastávky Kokšov Bakša č. 215 a Kokšov Bakša, kostol obsluhujú iba mimoriadne školské spoje.