Obmedzenia na ceste I/18 pri Strečne budú ešte počas dvoch víkendov

Žilina 4. októbra (TASR) - Sanácia svahu nad cestou I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou si vyžiada dopravné obmedzenia ešte počas dvoch októbrových víkendov. Upozornila na to žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Počas prvého októbrového víkendu 5. a 6. októbra bude od 7.00 h do 17.00 h premávka riadená čiastočne cestnou svetelnou signalizáciou a obmedzená do jedného jazdného pruhu. V nasledujúcich pracovných dňoch bude premávka obojsmerná bez obmedzení.



"Posledné obmedzenie vo forme regulácie dopravy svetelnou signalizáciou v jednom jazdnom pruhu bude v sobotu 12. októbra a nedeľu 13. októbra v čase od 7.00 h do 17.00 h. Od 14. októbra budú odstránené všetky dopravné značenia, dopravné zariadenia a premávka bude vrátená do pôvodného stavu," uviedla polícia.