Obmedzenia na diaľnici D1 v smere na Trnavu sa skončili
Už týždeň využívajú motoristi obojsmerne zrekonštruovaný a rozšírený ťah D1 pri Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - V nedeľu ráno sa skončili dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v smere na Trnavu. Diaľničný most pri Bratislave je už dokončený. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Práce na diaľničnom moste nad železnicou na D1 pri Bratislave sa skončili tak, ako bolo plánované. Vďaka tomu sa motoristi v smere na Trnavu už od tejto chvíle môžu na diaľnicu napojiť z cesty I/61 pri Vajnorskom jazere. Rovnako je vodičom k dispozícii aj vetva z D1 na D4 v smere na Jarovce,“ uviedli z NDS.
Už týždeň využívajú motoristi obojsmerne zrekonštruovaný a rozšírený ťah D1 pri Bratislave. Vďaka miestami osemprúdovej diaľnici sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri vstupe či výstupe z hlavného mesta. Predovšetkým sa znížilo riziko kolón v križovatke Bernolákovo.
Ako doplnili z NDS, práce na modernizácii východného vstupu do Bratislavy pokračujú aj v týchto dňoch. „Posledný týždeň prebiehali práce na moste nad železnicou. Počas niekoľkých dní bol most odfrézovaný, vymenila sa izolácia a položila sa nová asfaltová vozovka. Práce sa začali počas minulotýždňového víkendu a vyžiadali si uzáveru napojenia z cesty I/61 pri Vajnorskom jazere a vetvy z D1 na D4 v smere na Bratislava - Jarovce,“ dodali z NDS s tým, že v súčasnosti sú obe vetvy otvorené a k dispozícii motoristom.
