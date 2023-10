Obmedzenia na moste ponad Chorvátske rameno k nemocnici pokračujú

Bratislava 15. októbra (TASR) - Rekonštrukčné práce na moste vedúcom ponad Chorvátske rameno k Univerzitnej nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke by mali byť ukončené koncom budúceho týždňa. Obmedzenia môžu trvať minimálne do konca októbra. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Práce mali byť pôvodne ukončené do polovice septembra.



"K predĺženiu prác došlo na moste na Antolskej vzhľadom na neočakávané práce. Po odbúraní konštrukčných vrstiev vozovky na moste bol zistený iný stav, ako predpokladala pôvodná projektová dokumentácia k mostu," skonštatoval Bubla.



Okrem iného je tak potrebné dodatočne vybúrať podkladný betón do hrúbky 20 centimetrov, použiť iný druhu betónu na vyrovnanie a správne vyspádovanie podkladu či vykonať reprofiláciu rímsy a zvislých stien nosníkov. Rovnako vyriešiť odvodnenie mostovky i chodníkov. "Z tohto dôvodu by mali byť práce ukončené k 20. októbru, pričom obmedzenia môžu trvať minimálne do 31. októbra," poznamenal Bubla.



S opravou mosta začalo hlavné mesto v druhej polovici júla. Práce mali byť ukončené do polovice septembra, termín sa však z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, daždivého počasia počas júla a augusta, presunul následne na prvú polovicu októbra. Križovatka v úseku Antolská/Betliarska je riadená prenosnou svetelnou signalizáciou.