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Obmedzenia na obchvate Svidníka: Budú opravovať cestu
Stavebné práce budú rozdelené do dvoch etáp.
Autor TASR
Svidník 7. júla (TASR) - Z dôvodu opravy vozovky dôjde v utorok k čiastočnej uzávere rýchlostnej cesty R4 - obchvatu Svidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová s tým, že v utorok bude umiestnené i dočasné dopravné značenie.
Stavebné práce budú rozdelené do dvoch etáp. V smere Prešov - Vyšný Komárnik bude znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. V smere Vyšný Komárnik - Prešov bude doprava presmerovaná po obchádzkovej trase cez cestu I/21 a mesto Svidník.
Ako v uplynulých dňoch informovala Národná diaľničná spoločnosť, najskôr sa bude pracovať v jednom smere, následne v opačnom.
„Polícia žiada všetkých vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a o trpezlivosť pri prejazde daným úsekom,“ povedala Ligdayová.
Stavebné práce budú rozdelené do dvoch etáp. V smere Prešov - Vyšný Komárnik bude znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. V smere Vyšný Komárnik - Prešov bude doprava presmerovaná po obchádzkovej trase cez cestu I/21 a mesto Svidník.
Ako v uplynulých dňoch informovala Národná diaľničná spoločnosť, najskôr sa bude pracovať v jednom smere, následne v opačnom.
„Polícia žiada všetkých vodičov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a o trpezlivosť pri prejazde daným úsekom,“ povedala Ligdayová.