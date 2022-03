Obmedzenia na starom cestnom moste v Trenčíne potrvajú do nedele

Trenčín 30. marca (TASR) – Práce na oprave dilatačnej škáry na starom cestnom moste na ceste I/61 v Trenčíne sa predĺžia do nedele (3. 4.). Na sociálnej sieti o tom informovala trenčianska polícia.



Oprava mostnej dilatácie bola pôvodne naplánovaná do 29. marca, dokončia ju o päť dní neskôr.



„Stále platí, že nákladná doprava je presmerovaná po ceste II/507 (Električná ulica) a po ceste I/61 (nový most). V mieste realizácie prác je doprava vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadia ju náležite poučené osoby. V nočných a večerných hodinách bude doprava riadená za pomoci svetelnej signalizácie,“ informuje polícia.