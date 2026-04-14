Utorok 14. apríl 2026
Obnažoval sa na detskom ihrisku, muža zadržali

.
Ilustračná snímka.

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) - V Banskej Bystrici sa v utorok v okolí detského ihriska pohyboval podozrivý muž, ktorý sa mal na verejnosti obnažovať. Na miesto bola privolaná polícia, muža po príchode zadržali. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Polícia v utorok dostala oznámenie o podozrivom mužovi, ktorý sa pohyboval na ulici THK pri detskom ihrisku. „Muž sa mal podľa svedkov na verejnosti obnažovať. Osoba bola na mieste políciou zadržaná a obmedzená na osobnej slobode,“ priblížila polícia s tým, že v súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie vo veci výtržníctva.

.

