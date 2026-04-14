< sekcia Regióny
Obnažoval sa na detskom ihrisku, muža zadržali
Polícia v utorok dostala oznámenie o podozrivom mužovi, ktorý sa pohyboval na ulici THK pri detskom ihrisku.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. apríla (TASR) - V Banskej Bystrici sa v utorok v okolí detského ihriska pohyboval podozrivý muž, ktorý sa mal na verejnosti obnažovať. Na miesto bola privolaná polícia, muža po príchode zadržali. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Polícia v utorok dostala oznámenie o podozrivom mužovi, ktorý sa pohyboval na ulici THK pri detskom ihrisku. „Muž sa mal podľa svedkov na verejnosti obnažovať. Osoba bola na mieste políciou zadržaná a obmedzená na osobnej slobode,“ priblížila polícia s tým, že v súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie vo veci výtržníctva.
