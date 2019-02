Obnova banskoštiavnickej hájovne na Červenej studni má napredovať

Primátorka Nadežda Babiaková hodnotí pôsobenie združenia v areáli bývalej hájovne pozitívne.

Banská Štiavnica 10. februára (TASR) - Položenie novej strešnej krytiny, stavebné úpravy v budove Hájovne, či tvorba dvoch malých objektov, ktoré skvalitnia služby ponúknuté zákazníkom. To sú aktivity, ktoré v tomto roku plánuje občianske združenie (OZ) Nad tým v areáli bývalej hájovne v sedle Červená studňa.



Ako sa uvádza v informatívnej správe o doterajších činnostiach a cieľoch združenia v tomto objekte, združenie sa zapojilo aj do projektu Mesta kultúry 2019. V letných mesiacoch tu plánujú uskutočniť letnú školu, festival dreva, divadelné predstavenia, výstavy a ďalšie podujatia pre návštevníkov Červenej studne.



Areál bývalej hájovne má OZ Nad tým prenajatý od mesta na obdobie desiatich rokov. Snahou združenia je vytvoriť v hájovni nielen zázemie pre turistov, ale takisto im ponúknuť možnosť kultúrneho vyžitia.



Za dva roky pôsobenia sa združeniu podarilo objekt vyčistiť a vytvoriť zázemie pre turistov. V areáli vybudovali sedenie, hojdačku v korunách stromov, tribúnu či útulňu. Združenie sa pustilo aj do obnovy samotnej hájovne a podarilo sa mu zrealizovať aj niekoľko podujatí pre verejnosť.



Primátorka Nadežda Babiaková hodnotí pôsobenie združenia v areáli bývalej hájovne pozitívne. Ako uviedla, hájovňu si bola pozrieť aj osobne, aktivity, ktoré tam združenie robí, sa jej páčili. Taktiež vyzdvihla ich participáciu na projekte Mesto kultúry 2019. "Veľmi si cením, čo tam urobili, to poviem otvorene. Pokiaľ im budem môcť pomôcť zo svojej pozície, tak som tým aktivitám, ktoré tam robia, naklonená," podotkla v tejto súvislosti primátorka.