Obnova biotopov v chránených Sysľovské polia by sa mala posilniť

Bratislava 15. decembra (TASR) – Ochrane a obnove biotopov chránených živočíchov, okrem iného dropa veľkého a sokola kobcovitého, v chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia v Bratislave by mala pomôcť aj zmluva, ktorú schválili vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci. Nájomná zmluva má zabezpečiť dlhodobé hospodárenie na mestských pozemkoch s ohľadom na prírodné hodnoty tohto chráneného územia. Umožniť by mala aj systémové riešenie ďalších dlhodobých problémov v území.



Nájomnou zmluvou hlavné mesto napráva podľa vlastných vyjadrení absurdnú situáciu, keď nerozhodovalo o vlastnej pôde samostatne, ale pôda bola prenajatá prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu. "Aj v CHVÚ Sysľovské polia bola využívaná intenzívne, napriek snahe mesta rozvíjať sa s ohľadom na zásady trvalo udržateľného rozvoja a s ohľadom na chránené územia," konštatuje sa v materiáli.



Intenzívne poľnohospodársky využívané polia sa tak premenia na pôvodné pestré trávne panónske porasty. Po novom sa na prenajatej ploche budú vysádzať predovšetkým bylinné, trávne a kvetnaté lúčne zmesi. Ich údržba bude realizovaná podľa vládou schváleného programu starostlivosti. Zmluva zároveň nadviaže na memorandum o spolupráci v trojmedznom území, ktoré desaťročia realizujú subjekty Rakúska, Maďarska a Slovenska.



S obnovou biotopov by malo hlavné mesto začať na budúci rok na rozlohe približne 50 hektárov. Do konca roka 2026 je naplánovaná obnova na viacerých častiach územia s rozlohou ďalších 50 hektárov. Okrem ochrany prírodných hodnôt by sa mali rozšíriť napríklad aj možnosti na financovanie výstavby infraštruktúry. Na piatich vybraných mestských pozemkoch by sa mali vytvoriť oddychové miesta. V pláne je tiež napríklad cyklotrasa medzi mestskými časťami Rusovce, Jarovce a Čunovo až na trojmedzie, v blízkosti ktorého by sa mala postaviť veža napozorovanie vtáctva.



CHVÚ Sysľovské polia je unikátne svojim umiestnením na trojmedznom bode Slovenska, ale aj tým, že ide o územie, kde ako na jedinom mieste na Slovensku prežívajú najohrozenejšie druhy, a to sokol kobcovitý a drop veľký. Drop bol pôvodne symbolom celého Podunajska.



V dôsledku zmien pred rokom 1989, keď sa pri obhospodarovaní pôdy preferovalo vytváranie súvislých plôch osiatych jednou plodinou, sa jeho výskyt na Slovensku zredukoval len na územie slovensko-rakúsko-maďarského pohraničia. Na Slovensku hniezdia posledné žijúce jedince. V zimnom období tam však prilieta prečkať zimu takmer celá západopanónska populácia z Rakúska a Maďarska. Táto cezhraničná populácia je jedna z dvoch na svete spolu s menšou pri Berlíne, v ktorých počet neklesá.



Nájom pozemkov Podielnickému družstvu Dunaj bol schválený na 15 rokov za nájomné jedno euro za hektár na rok.