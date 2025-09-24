< sekcia Regióny
Obnova budovy gymnázia v Kežmarku je hotová
Práce na modernizácii národnej kultúrnej pamiatky sa týkali výmeny a rekonštrukcie zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie a sociálnych zariadení.
Autor TASR
Kežmarok 24. septembra (TASR) - Kežmarskí gymnazisti sa už učia v nových priestoroch. Zriaďovateľ Gymnázia P. O. Hviezdoslava Prešovský samosprávny kraj (PSK) v lete zavŕšil rozsiahlu rekonštrukciu historickej budovy, do ktorej investoval približne 3,4 milióna eur. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že za viac ako rok sa kompletne zrekonštruoval interiér budovy a inštalovalo sa aj nové vybavenie. Kraj zároveň pokročil vo výstavbe novej prístavby pre miestnu Školu umeleckého priemyslu (ŠUP), ktorá bude s gymnáziom tvoriť prvé stredoškolské mestečko v regióne. Jeho výstavbu financuje krajská samospráva zo svojich zdrojov, pričom celkový rozpočet je viac ako 13,5 milióna eur.
S realizáciou projektu začal PSK v roku 2023. „Mali sme jasný cieľ, dať Kežmarku a okresu stredoškolský komplex, ktorý bude nielen atraktívny, ale aj kvalitný a doslova výkladnou skriňou vzdelávania v regióne. Projekt je pomerne náročný nielen po stavebnej, ale aj finančnej stránke, preto ho máme rozdelený do roku 2026. Všetko zatiaľ ide podľa plánu a mňa teší, že náš sľub sme dodržali a gymnazisti mohli začať aktuálny školský rok už pod novou strechou a v nových triedach. Sám som nadšený, že tento objekt z roku 1893 prešiel tak veľkolepou, modernou a pritom citlivou premenou,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský (KDH).
Práce na modernizácii národnej kultúrnej pamiatky sa týkali výmeny a rekonštrukcie zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie a sociálnych zariadení. Pribudli nové omietky a maľby, nové podlahy a renovovali sa pôvodné, umelecko-remeselne sa obnovovali historické dvere so zárubňami, inštalovali nové svietidlá, dátové rozvody či školský rozhlas. V škole pribudlo tiež nové interiérové vybavenie, učebňa informatiky, prírodovedné laboratóriá a knižnica. Obnovou aktuálne prechádza i samotná fasáda a po ukončení projektu bude celý komplex debarierizovaný.
„Naši žiaci sa tešia z priestorov, ktoré sú svetlé, čisté, väčšie aj komfortnejšie. Je skvelé, že pri obnove tohto objektu sa skĺbilo historické s moderným. Zachovali sa a obnovili mnohé jeho klenby a stropy, ale pribudli aj nové, moderné prvky, ako sú moderné svietidlá, akustické podhľady a moderný nábytok, v stoloch zabudované pripojenia na internet alebo nový softvér v knižnici,“ uviedla riaditeľka gymnázia Daniela Mihóková.
Jeleňová dodala, že v prístavbe pre študentov umeleckých odborov budú situované ateliéry a odborné učebne, či priestory, ktoré budú obe školy zdieľať. „Pôjde o foyer, spoločenské miestnosti, jedáleň s výdajňou jedla, telocvičňu, laboratóriá či knižnicu a administratívny úsek,“ vymenovala s tým, že v novom objekte sa aktuálne murujú priečky, zhotovuje strecha, fasáda a budujú sa inžinierske siete. V závere projektu prídu na rad sadové úpravy v okolí, revitalizácia zelene a spevnenie plôch, rekonštrukcia oplotenia, vybudovanie parkovacích miest aj garáže.
