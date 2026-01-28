Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obnova budovy Matice slovenskej má byť hotová do konca októbra 2027

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

So zhotoviteľom, spoločnosťou Metrostav Slovakia, podpísala SNK zmluvu na 12.097.544,44 eura s DPH.

Autor TASR
Bratislava/Martin 28. januára (TASR) - Najneskôr do konca októbra 2027 by mala byť dokončená oprava a obnova prvej historickej budovy Matice slovenskej, Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice (SNK), a prístavba vonkajšieho schodiska v centre Martina. Vyplýva to z kontraktu, ktorý v stredu zverejnili v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

So zhotoviteľom, spoločnosťou Metrostav Slovakia, podpísala SNK zmluvu na 12.097.544,44 eura s DPH. Dielo bude financované z prostriedkov Európskej únie. „Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhrádzaná formou deviatich čiastkových faktúr,“ vyplýva z plánu finančného plnenia po dokončených etapách diela, ktoré definuje zmluva.

V prípade prípravy a realizácie projektu podpísala v septembri 2025 SNK memorandum o spolupráci s Ministerstvom kultúry (MK) SR. Memorandum nastavilo právny rámec pre dosiahnutie pripravenosti čerpať na obnovu pamiatky nenávratné finančné prostriedky z eurofondov. Dohoda je súčasťou implementácie národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok (NKP) vo vlastníctve štátu. Memorandum zaväzovalo SNK ako správcu NKP najneskôr do 12 mesiacov ukončiť verejné obstarávanie a podpísať zmluvu o dielo s realizátorom stavebnej obnovy. Rezort kultúry sa zasa zaviazal alokovať prostriedky na účely obnovy.
