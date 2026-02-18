< sekcia Regióny
Obnova bytovky s nájomnými bytmi v Jelšave ide podľa plánu
V Jelšave sa nachádza viacero bytoviek, ktoré v minulosti využívali vojaci.
Autor TASR
Jelšava 18. februára (TASR) - Obnova niekdajšej vojenskej bytovky v Jelšave, v ktorej vznikne takmer 50 nových nájomných bytov, pokračuje podľa plánu. Najväčšia investícia v modernej histórii mesta má byť dokončená začiatkom leta, samospráva eviduje už približne stovku žiadostí o pridelenie bytov. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.
S rekonštrukciou bytového domu na Armádnej ulici v Jelšave sa začalo vlani v polovici februára. V súčasnosti je už zrealizovaná viac ako polovica naplánovaných prác. „Zvonka je urobená fasáda, sú urobené lodžie a presklenie lodžií. Bytovka bola napojená na vykurovanie, začala sa temperovať, aby sa dali vo vnútri robiť inštalačné práce. Už sa montuje aj časť sanity a k tomu príslušné rozvody, robí sa príprava na kuchynské linky a elektrické rozvádzače v jednotlivých bytoch,“ priblížil primátor.
V rámci projektu sa budú počas jari realizovať aj vonkajšie stavebné práce. Tie budú spočívať vo vybudovaní parkovacích miest a úprave okolia bytového domu. „O tieto práce sa uchádzame aj my cez naše mestské služby, časť prác už robil aj mestský sociálny podnik. Takže má to aj takýto dopad na sociálnu ekonomiku v meste,“ skonštatoval Kolesár.
Rekonštrukcia bytového domu na Armádnej ulici bude stáť približne 3,44 milióna eur s DPH, mesto projekt financuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy SR. Po prestavbe v objekte vznikne 16 jednoizbových a 32 dvojizbových nájomných bytov.
Jelšavská samospráva už niekoľko mesiacov prijíma žiadosti o nájomné byty, aktuálne ich evidujú okolo 100. Mesto v súčasnosti pripravuje i nové zásady na prideľovanie bytov, následne budú žiadosti vyhodnocovať. Primátor však avizuje, že prípadní záujemcovia môžu ešte stále žiadosti o nájomné byty podávať.
V Jelšave sa nachádza viacero bytoviek, ktoré v minulosti využívali vojaci. V 70. rokoch minulého storočia to boli príslušníci sovietskych vojsk, neskôr slovenskí vojaci z vojenského útvaru, ktorý v meste pôsobil do roku 2006. Samospráva v ostatných rokoch zrekonštruovala už tri vojenské bytovky, v ktorých vznikli mestské nájomné byty. Po aktuálnej rekonštrukcii ostane v Jelšave po vojakoch posledná neobnovená a nevyužitá bytovka. Samospráva už má pripravenú projektovú dokumentáciu na jej rekonštrukciu a čaká na vyhlásenie vhodnej dotačnej výzvy.
S rekonštrukciou bytového domu na Armádnej ulici v Jelšave sa začalo vlani v polovici februára. V súčasnosti je už zrealizovaná viac ako polovica naplánovaných prác. „Zvonka je urobená fasáda, sú urobené lodžie a presklenie lodžií. Bytovka bola napojená na vykurovanie, začala sa temperovať, aby sa dali vo vnútri robiť inštalačné práce. Už sa montuje aj časť sanity a k tomu príslušné rozvody, robí sa príprava na kuchynské linky a elektrické rozvádzače v jednotlivých bytoch,“ priblížil primátor.
V rámci projektu sa budú počas jari realizovať aj vonkajšie stavebné práce. Tie budú spočívať vo vybudovaní parkovacích miest a úprave okolia bytového domu. „O tieto práce sa uchádzame aj my cez naše mestské služby, časť prác už robil aj mestský sociálny podnik. Takže má to aj takýto dopad na sociálnu ekonomiku v meste,“ skonštatoval Kolesár.
Rekonštrukcia bytového domu na Armádnej ulici bude stáť približne 3,44 milióna eur s DPH, mesto projekt financuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy SR. Po prestavbe v objekte vznikne 16 jednoizbových a 32 dvojizbových nájomných bytov.
Jelšavská samospráva už niekoľko mesiacov prijíma žiadosti o nájomné byty, aktuálne ich evidujú okolo 100. Mesto v súčasnosti pripravuje i nové zásady na prideľovanie bytov, následne budú žiadosti vyhodnocovať. Primátor však avizuje, že prípadní záujemcovia môžu ešte stále žiadosti o nájomné byty podávať.
V Jelšave sa nachádza viacero bytoviek, ktoré v minulosti využívali vojaci. V 70. rokoch minulého storočia to boli príslušníci sovietskych vojsk, neskôr slovenskí vojaci z vojenského útvaru, ktorý v meste pôsobil do roku 2006. Samospráva v ostatných rokoch zrekonštruovala už tri vojenské bytovky, v ktorých vznikli mestské nájomné byty. Po aktuálnej rekonštrukcii ostane v Jelšave po vojakoch posledná neobnovená a nevyužitá bytovka. Samospráva už má pripravenú projektovú dokumentáciu na jej rekonštrukciu a čaká na vyhlásenie vhodnej dotačnej výzvy.