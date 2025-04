Obnova bytovky v Jelšave pokračuje, nevyužitá zostane už len jedna

Jelšava 20. apríla (TASR) - V meste Jelšava v okrese Revúca pokračujú práce na rekonštrukcii bývalej vojenskej bytovky na Armádnej ulici, v ktorej vznikne 48 nájomných bytov. V Jelšave ostane po vojakoch ešte jeden nevyužitý bytový dom, i ten by chcela samospráva v budúcnosti obnoviť a využiť. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



Rekonštrukcia bytového domu po vojakoch sa v Jelšave začala vo februári, projekt by mal byť dokončený do leta 2026. „Po odovzdaní staveniska dodávateľovi stavebných prác sa začala príprava, zabezpečenie staveniska a prvé búracie práce, kde sa likvidujú časti stavby, ktoré nie sú ďalej potrebné pre jej využívanie. V závislosti od nového naprojektovaného usporiadania bytov je potrebné vybúrať niektoré priečky, demontovali sa jadrá a podobne,“ priblížil primátor.



Rekonštrukciu za takmer 3,5 milióna eur realizuje prešovská spoločnosť Čech, v Jelšave ide o jednu z najväčších investičných akcií v novodobej histórii mesta. Samospráva obnovu bytovky financuje z dotácie z Ministerstva dopravy SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V objekte po prestavbe vznikne 16 jednoizbových a 32 dvojizbových bytov. Mesto už zbiera žiadosti od obyvateľov a avizuje, že o nájomné byty je zo strany občanov záujem.



V Jelšave sa už v súčasnosti nachádza viac ako 100 nájomných bytov, ktoré spravujú Mestské služby Jelšava. Veľká časť z nich pribudla v ostatných rokov práve rekonštruovaním bývalých vojenských bytoviek. Ide o bytové domy, ktoré v 70. rokoch minulého storočia využívali príslušníci sovietskych vojsk a neskôr slovenskí vojaci z vojenského útvaru, ktorý v meste pôsobil do roku 2006.



Po aktuálnej rekonštrukcii ostane v Jelšave po vojakoch posledná neobnovená a nevyužitá bytovka. Samospráva však už má zhotovenú projektovú dokumentáciu na jej rekonštrukciu a chce hľadať financie na jej obnovu. Vzniknúť by v nej mohlo približne 20 bytov vrátane veľkometrážnych, keďže v objekte sa po sovietskych dôstojníkoch nachádzajú aj dvojgeneračné byty. „Tým pádom by sme mali všetky bytovky, ktoré nám zostali ako dedičstvo po odchode armády, zrekonštruované a pripravené na využívanie,“ skonštatoval Kolesár.