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Obnova bývalého gymnázia vo Zvolene pokračuje
BBSK vlani v septembri odovzdal symbolický kľúč zhotoviteľovi stavby.
Autor TASR
Zvolen 9. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s kompletnou rekonštrukciou zničenej a nevyužívanej budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier vo Zvolene. Uskutočňuje prípravné práce pre sanáciu celého pôvodného skeletu stavby. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
Spresnila, že zhotoviteľ má za sebou aj búranie základovej dosky. Práce autorský dozor z dôvodu zistení nových skutočností na stavbe v uplynulých dňoch pozastavil, a to pre chýbajúce štrkové podložie pod stavbou v celom rozsahu. „Čo by v prípade neodstránenia základovej dosky mohlo spôsobiť jej lámanie, praskanie a deformáciu v budúcnosti po revitalizácii,“ objasnila s tým, že v súčasnosti už na mieste pracujú.
Ako uviedla, potrebná bola aktualizácia projektovej dokumentácie v časti architektonické stavebné riešenie, statické riešenie, zdravotechnika a vykurovanie. Po vykonanom inžinierskogeologickom prieskume zhotoviteľ stavby začal práce s výmenou neúnosného podložia pod výťahovou šachtou. Súčasťou boli aj výkopy pre pätky stĺpov budúcej predajne potravín v priestore zadného átria smerovaného ku kostolu.
BBSK vlani v septembri odovzdal symbolický kľúč zhotoviteľovi stavby. Nastane premena pôvodnej budovy z písmena H na číslicu 8. V novom centre budú viaceré prevádzky. Kraj sa prostredníctvom svojej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK pustil do roly investora a developera. Spoločnosť si na projekt zobrala úver vo výške 5,5 milióna eur, kraj poskytol ďalšie vyše tri milióny eur vrátane návratnej finančnej výpomoci. „Celkové náklady na projekt, ktoré predstavujú 8,6 milióna eur, budú splácať z nájmov jednotlivých prevádzok,“ konštatuje. Budova gymnázia bola po zatvorení školy v roku 2014 roky prázdna a chátrala.
Spresnila, že zhotoviteľ má za sebou aj búranie základovej dosky. Práce autorský dozor z dôvodu zistení nových skutočností na stavbe v uplynulých dňoch pozastavil, a to pre chýbajúce štrkové podložie pod stavbou v celom rozsahu. „Čo by v prípade neodstránenia základovej dosky mohlo spôsobiť jej lámanie, praskanie a deformáciu v budúcnosti po revitalizácii,“ objasnila s tým, že v súčasnosti už na mieste pracujú.
Ako uviedla, potrebná bola aktualizácia projektovej dokumentácie v časti architektonické stavebné riešenie, statické riešenie, zdravotechnika a vykurovanie. Po vykonanom inžinierskogeologickom prieskume zhotoviteľ stavby začal práce s výmenou neúnosného podložia pod výťahovou šachtou. Súčasťou boli aj výkopy pre pätky stĺpov budúcej predajne potravín v priestore zadného átria smerovaného ku kostolu.
BBSK vlani v septembri odovzdal symbolický kľúč zhotoviteľovi stavby. Nastane premena pôvodnej budovy z písmena H na číslicu 8. V novom centre budú viaceré prevádzky. Kraj sa prostredníctvom svojej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK pustil do roly investora a developera. Spoločnosť si na projekt zobrala úver vo výške 5,5 milióna eur, kraj poskytol ďalšie vyše tri milióny eur vrátane návratnej finančnej výpomoci. „Celkové náklady na projekt, ktoré predstavujú 8,6 milióna eur, budú splácať z nájmov jednotlivých prevádzok,“ konštatuje. Budova gymnázia bola po zatvorení školy v roku 2014 roky prázdna a chátrala.