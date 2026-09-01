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Obnova centra Pod Karpatmi má byť hotová do roka od začatia prác
Na financovanie využije BSK eurofondy.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Práce na obnove centra sociálnych služieb (CSS) Pod Karpatmi v Pezinku by mali trvať maximálne rok, cena investície je vo výške 2.638.994,90 eura s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, zverejnenej v utorok v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako obstarávateľ pripomína, že stavebné práce sú zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu s využitím obnoviteľného zdroja energie, súčasťou obnovy zariadenia je aj debarierizácia vstupov. Predmet zákazky zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, novú hydroizoláciu striech, komplexnú rekonštrukciu loggií, kompletnú výmenu všetkých otvorových konštrukcií na fasáde, inštaláciu tieniacej techniky, taktiež novú bleskozvodovú sústavu, výmenu elektroinštalácie a rozvodov i inštaláciu LED osvetlenia.
Zhotoviteľom bude žilinská spoločnosť Xenex, ktorá uspela v súťaži s ponukou najnižšej ceny. Na financovanie využije BSK eurofondy.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako obstarávateľ pripomína, že stavebné práce sú zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu s využitím obnoviteľného zdroja energie, súčasťou obnovy zariadenia je aj debarierizácia vstupov. Predmet zákazky zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, novú hydroizoláciu striech, komplexnú rekonštrukciu loggií, kompletnú výmenu všetkých otvorových konštrukcií na fasáde, inštaláciu tieniacej techniky, taktiež novú bleskozvodovú sústavu, výmenu elektroinštalácie a rozvodov i inštaláciu LED osvetlenia.
Zhotoviteľom bude žilinská spoločnosť Xenex, ktorá uspela v súťaži s ponukou najnižšej ceny. Na financovanie využije BSK eurofondy.