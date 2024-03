Obnova cesty na Bankov by sa mohla začať na prelome apríla a mája

Košice 5. marca (TASR) - Na prelome apríla a mája by sa mohlo začať s rekonštrukciou prepadnutej cesty na Bankov v Košiciach, pre ktorú primátor Jaroslav Polaček v polovici februára vyhlásil mimoriadnu situáciu. Po pondelkovom (4. 3.) zasadnutí krízového štábu o tom informuje magistrát na svojej webovej stránke.



V uplynulých dvoch týždňoch sa na mieste zosuvu uskutočnil inžiniersko-geologický prieskum, realizované boli aj dva prieskumné vrty. Na základe toho bol vypracovaný zoznam opatrení, ktoré je potrebné urobiť, aby nebola obmedzená doprava a nedochádzalo k ohrozeniu.



Podľa riaditeľa Mestských lesov Košice Františka Beliho v danom úseku vykonali kontrolu stavu drevín. Následne museli pristúpiť k výrubu ôsmich suchých stromov, ktoré svojou hmotnosťou negatívne pôsobili na stabilitu vozovky. "V najbližších dňoch budú spolu so Správou mestskej zelene pokračovať v monitoringu ďalších suchých stromov na celej tejto komunikácii v smere na Bankov, ktoré sú naklonené nad vozovku," dodáva mesto.



Magistrát už oslovil projektanta, ktorý má do konca marca vypracovať projektovú dokumentáciu k sanácii zosuvu na tejto ceste. Na základe nej sa určí aj predpokladaná hodnota zákazky. Následne dôjde prostredníctvom verejného obstarávania k výberu zhotoviteľa.



V polovici februára došlo v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov k odtrhnutiu a zosunutiu krajnice na 80 metrov dlhom úseku pravého jazdného pruhu cesty. Premávka je preto vedená len v jednom jazdnom pruhu. Prejazd na tomto úseku je riadený semaforom a rýchlosť je znížená na 30 kilometrov za hodinu.