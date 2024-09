Obnova cesty na Poľanu pokračuje, Lesy SR upozorňujú na bezpečnosť

Detva 22. septembra (TASR) - Obnova lesnej cesty na Poľanu nad Detvou pokračuje, v súčasnosti sú práce na oporných múroch. TASR o tom informovala Katarína Palková z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR, ktorý má cestu vo vlastníctve.



Dodala, že dokončujú priepusty, kde kamennou dlažbou vykladajú ich vtoky a výtoky. Ako ďalej uviedla, práce na lesnej ceste robia podľa schváleného harmonogramu. Pracovníci urobili zemné práce, bolo to aj vykopanie pozdĺžnej odvodňovacej priekopy. V miestach, kde to bolo potrebné, uložili trativody na odvedenie vody. Priblížila, že zabudovali aj rúry priepustov.



Cestu obnovujú pre uplynutie doby jej životnosti. Zmluvný termín na ukončenie je stanovený na 30. apríla 2025. "Práce budú aj v zimnom období, ak to počasie dovolí," podotkla Palková. Cena za rekonštrukciu je podľa zmluvy o dielo 1.878.752 bez DPH.



Štátny podnik upozorňuje verejnosť, že rekonštruovaný úsek lesnej cesty je stavenisko. "Treba rešpektovať pokyny zhotoviteľa stavby, ako aj označenia a výstrahy na stavenisku. Je to v záujme dodržania bezpečnosti práce a zdravia," zdôrazňuje.



Celková dĺžka cesty je 9495 metrov a je to kompletná rekonštrukcia vozovky aj zvodidiel. Asfaltová cesta je v súčasnosti v havarijnom stave. Slúži pre vodičov, ktorí sa chcú autom dopraviť k horskému hotelu Poľana. Ten síce v súčasnosti nefunguje, prichádza však k nemu čoraz viac turistov, cyklistov a rodín s deťmi. Po ceste prichádzajú aj návštevníci, ktorí chcú vidieť vodopád Bystrô.