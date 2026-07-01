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Obnova chodníka medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou napreduje

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na začiatku júna v lokalite na dvakrát úspešne realizovali aj odstrel nebezpečných skalných vežičiek, ktoré ohrozovali chodník.

Autor TASR
Vysoké Tatry 1. júla (TASR) - Obnova turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou napreduje podľa harmonogramu. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa Tatranského národného parku (TANAP). V týchto dňoch na mieste osadili oceľové oporné konštrukcie, ktoré po zakotvení do skalného masívu zabezpečia stabilitu svahu.

„Nasledovať bude zásyp kamenivom, druhý rad oporných konštrukcií a napokon nový povrch chodníka, odvodnenie a drevené zábradlie. Ak nám bude priať počasie, práce na oboch zosuvoch plánujeme ukončiť do polovice augusta,“ uviedol správca turistickej infraštruktúry a ocenil trpezlivosť a rešpektovanie uzávery chodníka.

Na začiatku júna v lokalite na dvakrát úspešne realizovali aj odstrel nebezpečných skalných vežičiek, ktoré ohrozovali chodník. Jedna z najvyťaženejších trás v Tatrách je pre verejnosť nedostupná už viac ako 2,5 roka práve pre nebezpečný zosuv. „Každým dňom sme bližšie k tomu, aby sme tento obľúbený úsek opäť bezpečne sprístupnili,“ uzatvára Správa TANAP-u.
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